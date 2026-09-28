Цветанов се завръща. Ударни структури, челен сблъсък с Борисов

Аз съм автентичният ГЕРБ. Това заяви бившият втори в партията Цветан Цветанов в интервю за сутрешния блок на бТВ. Той разкри, че в момента ударно прави структури в страната на своята партия "Републиканци за България", за да се яви на местните избори догодина, когато смята, че ще направи голям пробив. ГЕРБ губи вече голяма част от общинската инфраструктура, каза Цветанов и разкри, че много общинари на ГЕРБ минават към "Републиканци за България".

На много места в страната битката на местните избори ще е за 3-5 съветници, които ще формират мнозинство в общинските съвети, каза Цветанов и даде да се разбере, че той се е насочил именно към спечелването на този места. Ще направя широка и силна коалиция "Републиканци за България" за местните избори догодина, каза Цветанов.

Голяма политическа грешка е, че ГЕРБ не издигнаха кандидат за президент, коментира бившият вицепремиер и вътрешен министър.

„Само след една година има местни избори. Знаем, че доминираща на местните избори винаги е била ГЕРБ“, посочи той.

Според него партията няма да може да се консолидира за предстоящия местен вот, а това минава през едно упражнение, каквото е президентската надпревара.

„Неявяването според мен е слабост и по всяка вероятност може би ръководството на ГЕРБ е стигнало до този политически извод, защото резила от резултата, който биха могли да получат на първи тур, може да бъде по-малък от 430-те хиляди гласа, които получиха на последните парламентарни избори“, смята той.

Според него ще има доста по-ниска избирателна активност на предстоящите президентски избори. „Защото основните парламентарни сили, които са представени в българския парламент – това са ГЕРБ и ДПС, не издигат свои кандидати“.

„Само преди 5 месеца ГЕРБ има 430 хиляди гласа, ДПС има 230 хиляди гласа, което означава, че 660 хиляди гласа са избиратели, които няма да могат да бъдат мотивирани в една кампания, когато не виждат своя представител“, обясни Цветанов.

По думите му Бойко Борисов не е в състояние да мотивира и да насочи избирателите към когото и да било от кандидатите в президентските двойки. „И затова може би е тази пасивност и тази отдалеченост от всичките кандидати“.

„Може би графата „Не подкрепям никого“ ще бъде увеличена. На президентските избори през 2021 година имаше 60 хиляди гласуващи, които не подкрепиха нито една от кандидат-президентските двойки. Аз мисля, че този път ще се постигне своеобразен рекорд“, коментира Цветанов.

Според него Илияна Йотова се очертава като един безспорен лидер в тази кампания на първи тур. „Но е много важно кои ще са тези, които ще могат да се преборят за второто място. Защото с издигането на кандидат-президентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин, се очертава едно доста оспорвано състезание за второто място с двойката Андрей Гюров - Георги Кандев“.

„При Румен Радев имаше около 1,4 милиона гласове. Смятам, че една немалка част от тях биха се пренасочили към „Възраждане“, но не биха се пренасочили към ПП-ДБ“, сподели Цветанов.

По думите му ПП-ДБ нямат откъде да вземат този резерв, за да могат да получат по-висок резултат от 408-те хиляди гласа, които получиха на последните парламентарни избори. „Мисля, че точно затова трябва кампанията да бъде доста по-прагматична“.

„Когато излязох от ГЕРБ през 2019 година, аз казах на Борисов, че партията така е структурирана, че поне 4-5 години няма да има проблеми и тя ще бъде водеща и ще бъде от първите политически сили“, разказа Цветанов.

„Но с това стремглаво поведение, което показват, и отблъскването на голяма част от честните, стойностните и почтените членове и симпатизанти на ГЕРБ, партията е в това състояние, което постигна 430 хиляди гласа. Това е невероятен срив в доверието, при положение че в началото ГЕРБ имаше по 1,6 милиона“, сподели Цветанов.