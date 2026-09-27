Обявиха много важна новина за всички шофьори в страната

Системата „бонус-малус“ при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ се очаква да започне реално да се прилага през февруари 2027 г. Това съобщи заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Пламен Данаилов.

По думите му нормативната рамка вече е приета. Наредбите, които регламентират функционирането на системата, са в сила от края на август, но е необходимо допълнително време за техническата подготовка и въвеждането ѝ на практика.

Данаилов отхвърли твърденията, че новият модел ще води единствено до по-високи цени на застраховката и няма да дава възможност за отстъпки. В същото време той уточни, че не бива да се очаква „Гражданска отговорност“ автоматично да стане по-евтина за всички шофьори, съобщава БНТ.

Очакването на КФН е въвеждането на „бонус-малус“ да засили конкуренцията между застрахователите при привличането на водачи с добра история.

Идеята е компаниите да могат да използват данните за поведението на шофьорите и за настъпилите по тяхна вина произшествия при определянето на индивидуалните условия.

Данаилов подчерта, че системата ще се основава на реалните застрахователни претенции, свързани с поведението на конкретния водач и причинените от него щети. Според него фиксирането на цените чрез държавна регулация не е правилният подход. Вместо това всяка застрахователна компания ще разработва собствена политика за ценообразуване и за оценка на историята на претенциите. Застрахователите обаче ще бъдат длъжни да публикуват тази политика.

Заместник-председателят на КФН посочи, че в някои държави от Европейския съюз подобни системи функционират от десетилетия. При определянето на условията за клиентите там може да се взема предвид историята на застрахователните щети за период, достигащ до 10 години назад.

Това означава, че поведението на водача няма да се оценява само въз основа на непосредствено предходния период, а може да бъде проследявано в по-дълъг времеви хоризонт.

На този етап не се очаква и поскъпване на „Гражданска отговорност“, което да бъде предизвикано от Гаранционния фонд, заяви още Данаилов.

Промени има и по отношение на изплащането на обезщетения чрез Гаранционния фонд. Според Данаилов измененията в Кодекса за застраховането имат за цел да улеснят процеса за пострадалите, без да променят съществено съществуващия режим.

Досегашната процедура е била по-сложна и е изисквала повече време. Новите правила са насочени към съкращаване на сроковете, така че хората, които имат право на обезщетение, да могат да получат средствата си значително по-бързо.

Предстоящото въвеждане на „бонус-малус“ ще промени начина, по който се оценява застрахователният риск при „Гражданска отговорност“, като конкретните условия и цени ще продължат да се определят от отделните застрахователни компании.