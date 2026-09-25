Това са най-добрите коли за млади шофьори

Експерти съставиха класация на най-подходящите нови автомобили за начинаещи шофьори за 2026 година. Изборът е базиран на ключови фактори като резултати от краш тестове, налични асистенти за безопасност в стандартното оборудване, покупна цена и разходи за застраховка.

Honda Civic - Най-балансираният избор

Определен като най-добрият универсален вариант за първи автомобил, Civic спечели отличието Top Safety Pick от Застрахователния институт за безопасност по пътищата в САЩ (IIHS).

Двигател и задвижване: Базов 2.0-литров двигател със 150 к.с. и предно предаване.

Безопасност: По-високите нива на оборудване добавят следене на сляпата зона и предупреждение за напречен трафик отзад.

Цена: Стартира от малко над $25 000 в САЩ.

Toyota Corolla - Надеждност и евтина поддръжка

Corolla заема второто място благодарение на легендарната си репутация за здравина и достъпна експлоатация.

Двигател: 2.0-литров бензинов агрегат със 169 к.с. Предлага се и изключително икономична хибридна версия, идеална за градско шофиране.

Безопасност: Пакетът Toyota Safety Sense вече включва стандартно за цялата гама за 2026 г. следене на сляпата зона, заедно с асистенти за сблъсък, напускане на лентата и адаптивен круиз контрол.

Mazda 3 - Премиум усещане и максимална безопасност

Предлагана като седан и хечбек, Mazda3 заслужи най-високата оценка за сигурност – IIHS Top Safety Pick+.

Двигател и управление: Базов двигател със 186 к.с. с опция за задвижване на четирите колела (AWD). Моделът се отличава с прецизно и предвидимо пътно поведение.

Безопасност: Богат стандартен пакет, включващ аварийно спиране, адаптивен круиз контрол, следене на сляпата зона, асистент за лентата и следене на вниманието на водача.

Минус: Остатъчната ѝ стойност при препродажба е малко под средната за сегмента.

Nissan Sentra - Максимална сигурност на достъпна цена

Новото поколение Sentra е един от най-бюджетните модели в класацията, който също носи отличието IIHS Top Safety Pick+.

Двигател: 2.0-литров двигател със 149 к.с. Умерената му мощност се посочва като плюс за начинаещи, тъй като предразполага към спокойно и безопасно шофиране.

Безопасност: Оборудван с предупреждение за челен сблъсък и системата ProPilot Assist за поддържане на дистанция, лента и скорост.

Цена: Стартира от $22 600.

Hyundai Elantra - Достъпност и технологии

Петицата се допълва от Elantra, която предлага отлични технологии и възможност за хибридно задвижване за тези, които търсят нисък разход.