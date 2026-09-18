LEPAS влиза в България през 2027 г. с флагмана L8

LEPAS, новата марка за електрифицирани автомобили на Chery Group, ще започне продажби в България през 2027 г. Първият модел у нас ще бъде флагманът L8, а след него ще се появят по-компактните L6 и L4. Компанията представи в София технологичната си стратегия, новата LEX архитектура и плановете си за бързо разширяване на гамата с общо 11 електрифицирани модела през следващите 24 месеца.

Една платформа за хибриди и електромобили

В основата на моделите е новата LEX архитектура, разработена така, че върху нея да могат да се изграждат автомобили с различни размери и типове задвижване.

LEPAS ще развива паралелно две основни технологии - Super Hybrid за плъгин хибриди и Super Electric за изцяло електрически модели. По данни на компанията електрическата архитектура позволява зареждане от 30% до 80% за около 20 минути, а батериите са проектирани за работа при температури от минус 25 до плюс 55 градуса.

„За LEPAS технологиите имат стойност само когато водачът усеща ползата от тях всеки ден“, заяви директорът на марката за България Cage Xu. По думите му целта е динамиката, комфортът, безопасността и интелигентните системи да работят като едно цяло.

Флагманът L8 идва първи

Първият LEPAS за българския пазар ще бъде L8. SUV моделът е дълъг 4688 мм и има междуосие от 2800 мм. Задвижването Super Hybrid използва 1,5-литров двигател и развива общо 205 kW, или 280 к.с., и 365 Nm въртящ момент.

Производителят посочва комбиниран пробег до 1300 км по цикъла NEDC.

След него ще пристигнат L6 и L4. L6 е с дължина 4554 мм, а изцяло електрическата му версия предлага пробег над 450 км по WLTC. L4 е най-компактният модел от трите с дължина 4420 мм. И L6, и L4 са разработени както като плъгин хибриди, така и като електромобили.

Изкуствен интелект и асистирано шофиране

LEX платформата поддържа системи за асистирано управление от ниво 2. Компанията подготвя и асистент за движение по магистрала, както и система за интелигентно паркиране.

Софтуерът ще може да получава дистанционни OTA актуализации, така че част от функциите да се надграждат и след покупката на автомобила.

LEPAS поставя акцент и върху безопасността. Каросерията използва усилена конструкция от стомана и алуминий, а системите за подпомагане на водача са тествани в над 1200 сценария. Батерията е защитена срещу вода и прах по стандартите IP68 и IPX9K, посочва производителят.

11 нови модела за две години

Заместник главният изпълнителен директор на LEPAS Zhong Wei обяви амбициозен продуктов план - 11 нови електрифицирани модела през следващите 24 месеца. Гамата ще включва изцяло електрически, плъгин хибридни и стандартни хибридни автомобили в различни сегменти.

За една година марката вече е навлязла в над 20 държави и разполага с повече от 500 шоурума, според данните на компанията.

Zhong Wei определи България като стратегически пазар и заяви, че вижда сериозен потенциал за електрифицираните автомобили у нас.

До началото на продажбите през 2027 г. LEPAS планира още продуктови презентации, тестови шофирания и изграждане на партньорства на българския пазар.