Наше село става лидер в Европа, китайците го позлатяват

Малкото ловчанско село Баховица отново се готви да заеме ключово място на индустриалната карта на Източна Европа. Производството на китайски автомобили се завръща в България, като новият завод ще бъде разположен на познатото място край Ловеч, където преди десетилетие от поточните линии слизаха първите сглобявани у нас китайски превозни средства. Компанията „Българска Автомобилна Индустрия“ официално обяви, че модерната база в Баховица ще възобнови работа, за да асемблира ново поколение електрически и хибридни автомобили с марката Great Wall Motor.

Завръщането на китайския гигант в България съвпада с глобалната трансформация на автомобилния сектор към зелена енергия. В момент, когато европейският пазар търси достъпни и високотехнологични решения в сферата на екологичната мобилност, Баховица се очертава като стратегически мост между азиатските иновации и европейските потребители.

Нова глава за легендарната база край Ловеч

Историята на китайското автомобилостроене в региона започна през 2012 година с откриването на завода на „Литекс Моторс“ и Great Wall Motor - първото производствено съоръжение на китайската компания на континента. В онези години от поточната линия последователно слизаха градският хечбек Voleex C10, работното конче Steed 5 и популярният всъдеход Haval H6. Пионерският проект обаче се сблъска с редица пазарни предизвикателства, което доведе до спиране на производството през 2016 година и последвала процедура по несъстоятелност.

Днес, десетилетие по-късно, автомобилният ландшафт е напълно променен. Модернизираната база е собственост на „Българска Автомобилна Индустрия“ чрез дружеството „Баховица индустриален парк“. Импозантният комплекс се простира на площ от около петстотин хиляди квадратни метра. При пълно натоварване и работа на две смени, проектният капацитет на завода позволява сглобяването на до петдесет хиляди автомобила годишно, което го прави един от най-големите индустриални обекти в региона.

От електрическия Ora 05 до авангардните хибриди

Този път технологичната стратегия залага изцяло на електрификацията. Първоначално в завода край Ловеч ще се асемблира един изцяло електрически модел, като изборът за стартов автомобил пада върху стилния и компактен Ora 05. Моделът вече предизвика сериозен интерес на западноевропейските пазари със своя отличителен дизайн, съвременни системи за сигурност и конкурентен пробег.

Планът за развитие предвижда поетапно разширяване на гамата. На следващ етап производствената линия ще бъде обогатена с още превозни средства, включително два по-големи plug-in хибрида. Автомобилите ще се сглобяват на място в Баховица от готови компоненти и модули, доставяни директно от производствените центрове на Great Wall в Китай, като по този начин ще се постигне оптимална ефективност и бързина на процеса.

Нова надежда за местната икономика и заетост

Рестартът на автомобилния завод носи силен социално-икономически импулс за Ловеч, Баховица и съседните населени места. Възобновяването на дейността вече е в напреднала фаза, като компанията активно набира първите си специалисти. През последните месеци са публикувани редица обяви за работа, насочени към оператори по сглобяване, машинни и електроинженери, логистични експерти и мотокаристи.

Предстоящото разкриване на десетки нови работни места се очаква да вдъхне нов живот на регионалната икономика, да задържи млади кадри в областта и да привлече допълнителни съпътстващи инвестиции в сектора на услугите и логистиката. Село Баховица отново доказва, че с подходящата инфраструктура и стратегически партньорства българските региони могат да бъдат привлекателна дестинация за мащабни световни инвестиции.