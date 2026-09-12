Китайци оглеждат Исперих за инвестиции
Представители на един от най-големите производители на метални тръби и фитинги в света „Meide Group” пристигнаха в лудогорския град
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Представители на един от най-големите производители на метални тръби и фитинги в света „Meide Group” пристигнаха в лудогорския град
Инвеститори от Китай скоро ще посетят България и на място ще преценят какви са възможностите за съвместен бизнес с наши фирми. Това стана ясно от посе...
„Българското правителство заявява силната си подкрепа за Инициативата за партньорство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. За нас най...
Китайски инвеститори са заявили интерес за изграждане на фабрика за сушени плодове в Кюстендил, съобщи областният управител Виктор Янев. Засега се раз...
Бургас. Китайски инвеститори ще обсадят Слънчев бряг догодина и ще търсят контакти с фирми край морето. Внушителна делегация от над 300 бизнесмени от...
Подобна индустриална зона е била планирана и в България
10 млрд. евро годишен оборот чакаме от азиатска индустриална зона у нас