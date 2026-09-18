BYD пусна два нови плъгин хибрида в България

BYD представи за първи път в България два нови плъгин хибридни модела - DOLPHIN G DM-i и ATTO 2 DM-i. Премиерата се състоя по време на Green & Mobility Expo 2026 на площад „Св. Александър Невски“ в София, където двата автомобила могат да бъдат разгледани и тествани до 20 септември. Промоционалната цена на DOLPHIN G DM-i започва от 20 490 евро с ДДС, а на ATTO 2 DM-i - от 24 990 евро с ДДС, като офертите са валидни до края на 2026 г.

DOLPHIN G DM-i влиза в градския сегмент

DOLPHIN G DM-i е първият хечбек на BYD в европейския B-сегмент и най-компактният модел на марката със Super Hybrid технология. Автомобилът е дълъг 4,16 метра, но предлага място за петима възрастни и багажник от 425 литра, който може да нарасне до 1225 литра при сгъване на задните седалки.

Задвижването е ориентирано основно към електромотора, а 1,5-литровият бензинов двигател се включва според необходимата мощност и заряда на батерията. Версиите Boost, Comfort и Sport разполагат с батерия от 18,3 kWh, която осигурява до 105 км изцяло електрически пробег и до 1040 км общ комбиниран пробег.

Системната мощност достига 212 к.с., а ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 8,3 секунди. Посоченият от производителя претеглен комбиниран разход е 1,4 л/100 км. Батерията може да бъде заредена от 10 до 80% за 26 минути при DC мощност до 39 kW.

В зависимост от оборудването моделът предлага head-up дисплей, 360-градусова камера, панорамен покрив, NFC достъп чрез смартфон и мултимедийна система с услуги на Google. Част от версиите разполагат и с Vehicle-to-Load функция за захранване на външни устройства.

ATTO 2 DM-i идва с до 1000 км общ пробег

Вторият нов модел - ATTO 2 DM-i, е компактен SUV с дължина 4,33 метра и междуосие от 2620 мм. Багажникът му също е 425 литра, но достига 1335 литра със сгънати задни седалки.

Версията Boost използва батерия от 18 kWh и предлага до 90 км пробег само на ток. При пълна батерия и резервоар общият пробег достига до 1000 км, а заявеният претеглен комбиниран разход е 1,8 л/100 км.

Системната мощност е 212 к.с., въртящият момент - 300 Nm, а ускорението от 0 до 100 км/ч става за 7,5 секунди.

В салона има 8,8-инчов дигитален инструментален панел и 12,8-инчов централен дисплей. Гласовият асистент „Hi BYD“ използва генеративен изкуствен интелект и позволява управление на различни функции чрез по-естествен разговор.

Версията Boost включва панорамен покрив, 360-градусова камера, отопляеми предни седалки и волан, NFC достъп чрез смартфон и 50 W безжично зарядно устройство. Vehicle-to-Load функцията позволява захранване на външни устройства с мощност до 3,3 kW.

И при двата модела идеята на BYD е електромоторът да има водеща роля в ежедневното шофиране, докато бензиновият двигател да осигурява спокойствие при по-дълги пътувания. Така компанията насочва плъгин хибридната си технология едновременно към два от най-търсените сегменти - градските хечбеци и компактните SUV автомобили.