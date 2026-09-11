Никога не шофирайте на тези песни! Крият голяма опасност

Екип на адвокатската кантора „Trujillo Gonzalez“ анализира 30 популярни плейлисти в Spotify, създадени за пътуване с автомобил. Проучването разкрива, че динамичната музика може да насърчи рисково шофиране, като мегахитът „Shape of You“ е определен като най-опасната песен.

От общия брой песни са подбрани 50-те най-често срещани и са сравнени въз основа на тяхното темпо. Резултатите показват, че музиката с темпо над 120 удара в минута (BPM) кара шофьорите да карат с по-висока скорост, намалява вниманието и те допускат повече грешки на пътя.

Безспорният лидер в тази „антикласация“ е хитът на Ед Шийрън - „Shape of You“, който е с темпо 192 BPM. Тази песен, събрала над пет милиарда слушания в Spotify, присъства в 24 от 30-те изследвани плейлисти. Според проучването, в челната десетка на песните, криещи най-голям риск за шофьорите, влизат:

Shape of You - Ед Шийрън (192 BPM)

Wonderwall - Oasis (173 BPM)

STAY - The Kid LAROI и Джъстин Бийбър (169 BPM)

Rebel Yell – Били Айдъл (166 BPM)

One Way or Another - Blondie (162 BPM)

Happy – Фарел Уилямс

Hey Ya! - Outkast

Don’t Stop Me Now - Queen

Mr. Brightside - The Killers

Locked Out of Heaven - Бруно Марс.

Авторите на проучването отбелязват, че освен бързото темпо, роля играе и това доколко мелодията е подходяща за танцуване, предава "Аутомедия". Например, песента „Happy“ постига 95% по този показател, „Locked Out of Heaven“ – 92%, а „Hey Ya!“ – 91%, като това са нива, които също могат да разсеят водача.

Експертите отдават този ефект на начина, по който музиката влияе върху вегетативната нервна система, регулираща сърдечния ритъм. Освен това се задейства механизъм, известен като „ритмично синхронизиране“ (rhythmic entrainment), който кара човешкото поведение да се напасва към ритъма на музиката.

Според специалистите темпото между 60 и 100 удара в минута (BPM) е най-безопасно за шофиране. Изследователите съветват водачите да следят скоростомера, когато увеличават силата на звука и изпитат силно желание да отбиват ритъма върху волана.