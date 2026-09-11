Гуинет Полтроу призна за Пит

Гуинет Полтроу се върна назад във времето, за да разкрие колко болезнена е била за нея раздялата с Брад Пит. В скорошно подкаст интервю актрисата откровено призна за натиска на интензивното медийно внимание през 90-те години. Романсът им, започнал през 1994 г. и преминал през годеж, приключва през 1997 г., оставяйки я с усещане за публично разочарование.

„Той беше толкова красив. Беше любов от пръв поглед“, спомня си Полтроу за периода, в който тя е била на 22, а той на 31 години. Освен емоционалната драма, най-голямото ѝ изпитание е било да излезе от сянката на Пит и да се утвърди като самостоятелен артист. Днес обаче между тях няма лоши чувства - бизнес дамата категорично заяви, че двамата продължават да са добри приятели.

Звездата си спомни и за друг ключов момент от личния си живот - развода си с Крис Мартин през 2014 г. С днешна дата тя и музикантът са преминали през първоначалните търкания и поддържат близки семейни връзки заради децата си. Полтроу подчерта, че никога не гледа назад с съжаление за изборите си, а днес намира пълно щастие до съпруга си Брад Фалчък.