Аня Пенчева с разтърсваща изповед след смъртта на Юлиана Караньотова

Аня Пенчева направи разтърсваща изповед след смъртта на Юлиана Караньотова и разкри неподозирани подробности за отношенията между нея, Ивайло Караньотов и неговата бивша съпруга.

Оказва се, че зад необичайното семейство стои история за повече от четвърт век грижи, приятелство и безусловна подкрепа.

Но едно нещо Аня не може да прости – хората, които някога били постоянно около Юлиана, изчезнали от живота ѝ след тежкия здравословен удар.

„Не ми тежи, че се грижех за Юлиана, а че нито един от нейните приятели не се обади в продължение на години – да попита как е, какво прави...“, призна Пенчева пред „България днес“.

Гневът ѝ е толкова силен, че актрисата не крие какво е изпитвала, когато срещала някои от тези хора.

„25 години да не се обадят! А тя беше денонощно с тези хора!“, възмущава се актрисата. Именно затова Аня подкрепила решението на дъщерята на Юлиана – Карина Караньотова, изпращането на майка ѝ да бъде в тесен кръг.

Особено драматичен е разказът на Пенчева за случилото се преди около 25 години, когато състоянието на Юлиана било критично.

По думите ѝ тогава близките били извикани в „Пирогов“.

„Абсолютно я бяха отписали. Почти нямаше жизнени функции. Не можеше да говори. Не можеше да се движи“, спомня си Аня. И разказва, че с помощта на д-р Емилова започнали постепенно да захранват Юлиана, първоначално със зеленчукови, а след това и с плодови сокове.

„Аз за детето си не съм ставала така да го храня с капкомер“, признава актрисата.

Близките ѝ не се отказали и започнали да работят и за раздвижването ѝ. Постепенно състоянието на Юлиана се подобрило – възвърнала говора си и отново успяла да се движи, макар и трудно.

Един малък детайл от онези години разкрива може би най-добре необичайно силната връзка между тримата. За да може Юлиана лесно да се свързва с най-близките си хора, направили телефона ѝ само с три основни бутона.

„Ивайло едно, Карина две и аз три. Винаги сме били тройка спатия!“, разказва Аня.

И въпреки че Юлиана е бившата съпруга на мъжа до нея, Пенчева никога не я приема като съперница. Напротив. Коледа, Нова година, Великден – големите празници прекарвали заедно. Събирали се и в морската къща на Аня, където необичайните им отношения първоначално дори обърквали съседите.

„Хвърляха боб да отгатнат“, шегува се актрисата за въпроса „кой с кого е“. А след това казва нещо далеч по-съществено: „Ние показахме, че може и така да се живее. За да бъде Карина щастлива, за да бъде с нас, майка ѝ трябваше да бъде с нас.“

Аня Пенчева говори с огромно уважение и за поведението на Ивайло Караньотов към бившата му съпруга. По думите ѝ именно той поел най-тежката част от грижите за Юлиана до последните ѝ дни.

„Аз се възхищавам на Ивайло и му се прекланям. Този човек не гъкна!“, признава тя. И разказва как той тръгвал посред нощ, когато телефонът звънне, и се качвал на мотора, за да стигне максимално бързо до Юлиана.

Аня не крие, че последните дни били изключително тежки за всички около нея.

„На нас дори не ни се вярваше, защото тя имаше такава жажда за живот. Душата ѝ летеше и все имахме надежда, че ще се оправи“, споделя актрисата.

Припомняме, че Юлиана Караньотова почина на 30 август. Тъжната новина първо съобщи Ивайло Караньотов, а дъщеря им Карина се сбогува с майка си с емоционално послание.

След повече от четвърт век необичайното приятелство между Аня, Ивайло и Юлиана остана до самия край. И може би думите „тройка спатия“, произнесени с типичното чувство за хумор на Аня Пенчева, описват най-добре връзка, която отвън изглежда необяснима, но отвътре се оказва по-силна от много традиционни семейства.