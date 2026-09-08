Елън Бърстин се разплака във Венеция: И направи неочаквано признание

Елън Бърстин беше удостоена със „Златен лъв“ за цялостното си творчество на кинофестивала във Венеция. 93-годишната актриса, оставила след себе си десетки незабравими роли, беше посрещната с бурни и продължителни овации, които продължиха няколко минути и я разплакаха.

Когато носителката на „Оскар“ излезе на сцената, емоцията я завладя напълно. Бърстин трябваше да избърше сълзите си, преди да започне речта си при получаването на престижното отличие.

„Просто не можете да си представите колко значимо е това за мен. Едно е да спечелиш „Оскар“, „Тони“ или „Еми“ – всички от които съм печелила“, каза актрисата.

Но именно наградата за цялостно творчество се оказва особено лична за нея.

„На 93 години имаш доста голяма част от живота си, към която да погледнеш назад. Осъзнах, че това не е просто хроника на това, което си постигнал, а на това, което си научил“, сподели Бърстин.

Жената зад десетки незабравими образи

В своята почит към актрисата председателят на журито Маги Джилънхол припомни някои от най-емблематичните персонажи на Бърстин – Лоис Фароу в „Последният сеанс“, Алис Хаят в „Алис вече не живее тук“, Една Мей Макколи във „Възкресение“, Крис Макнийл в „Заклинателят“ и Сара Голдфарб в „Реквием за една мечта“.

„Елън присъства във всички тях. Нейното тяло, разбира се. Но също така нейният мозък, сърце, ум и живот. Това е смело. Много е мило от нейна страна да го сподели с нас“, заяви Джилънхол.

Така отличието във Венеция се превърна не просто в признание за впечатляващата филмография на Бърстин, а и в своеобразна равносметка за десетилетията, през които тя превръща личния си опит, интелект и емоции в образи на екрана.

Бърстин отново в ролята на Мерилин Монро

Церемонията се състоя преди прожекцията на „Въздействие на плътта“ – късометражен филм, режисиран от Маги Джилънхол.

В него Елън Бърстин влиза в ролята на Мерилин Монро заедно с Дакота Джонсън.

Джонсън пресъздава легендарната актриса в разгара на нейната слава, докато Бърстин играе версия на Монро, която светът никога не е имал възможност да види.

Получаването на „Златен лъв“ именно в този момент се превръща в още един силен епизод от впечатляващата кариера на Бърстин – актриса, която след повече от седем десетилетия пред камерата продължава да намира нови лица на човешката природа.