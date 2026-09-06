Веселин Маринов попиля Евровизия. Каза тежката истина

Веселин Маринов коментира Евровизия в ефира на „Събуди се“ по Нова телевизия. Обичаният изпълнител призна, че според него надпреварата днес е много по-различна от това, което е била в миналото.

„Няма да стане. Моята музика не е за „Евровизия“, заяви Маринов.

Певецът не скри и критиките си към начина, по който се развива конкурсът през годините.

„Евровизия“ се промени, както се промени животът ни. Тя се превърна в един търговски конкурс. Не може да се определя със SMS-и. Не може да се определя и да търсиш приходи от това нещо“, коментира изпълнителят.

Маринов има и личен опит с надпреварата. Той припомни, че е участвал в първата българска национална селекция, когато победител стана група „Каффе“ с вокалист Орлин Павлов.

Още тогава певецът си дал сметка, че музикалният му стил трудно би намерил място на европейската сцена.

„Видях, че не е музиката, която аз обичам, която може да се толерира, да се наложи върху „Евровизия“, призна той.

Въпреки критиките към конкурса, Веселин Маринов подчерта, че това по никакъв начин не намалява уважението му към успеха на Дара.

„Но това не значи, че не харесвам и не се прекланям пред успеха на Дара“, категоричен бе изпълнителят.

Маринов говори и за състоянието на българската музика и призна, че все по-малко млади изпълнители избират стила, на който самият той е посветил кариерата си.

„Останаха малко изпълнители, които изповядват стила, който аз пея. С хубава българска литературна основа“, сподели певецът.

По думите му има млади артисти, които се опитват да вървят в тази посока, но съвременната музикална среда често ги отказва.

„Онова, което в момента се продуцира и се лансира, не е музиката, която правим ние, и тези млади хора бързо се отказват“, каза Маринов.

След 45 години на сцената изпълнителят няма намерение да се отказва. За него един от най-важните уроци в професията е човек да не позволява успехът да го главозамае.

А най-емоционалното място за концерти и до днес си остава родният му Полски Тръмбеш.

„Полски Тръмбеш беше най-вълнуващото място, на което мога да изнасям концерт. Тъй като там е целият ми живот. Спомените – тези спомени, които са най-хубавите за всеки един от нас. Младостта, детството, родителите, родната къща“, сподели Веселин Маринов.