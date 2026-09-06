Млади таланти, клавирно дуо, духов квинтет: Камерни концертни вечери в София

Есенното издание на 57-ия Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ продължава с поредни концертни вечери от 7 до 10 септември, които ще срещнат публиката с млади български музиканти, утвърдени изпълнители и ансамбли. Програмата преминава през различни епохи и музикални стилове – от Моцарт, Шуберт и Шопен до Лигети, Пиацола, Филип Глас и българската музика на Константин Илиев и Марин Вълчанов.

На 7 септември от 19:00 ч. в Камерна зала „България“ фестивалната поредица „Сцена на младия музикант“ ще представи клавирния рецитал на Никола Богомилов. В програмата са произведения на Волфганг Амадеус Моцарт и Фредерик Шопен. Концертът продължава една от важните мисии на „Софийски музикални седмици“ – да предоставя престижна сцена на младите изпълнители и да подкрепя развитието на новото поколение български музиканти.

Само ден по-късно, на 8 септември от 19:00 ч., отново в Камерна зала „България“, клавирното дуо „Гевара – Железова“ ще представи концертната програма „ПУЛС“. Тя събира необичайно разнообразен репертоар и различни музикални светове – Франсис Пуленк, Флорънс Прайс, Франц Шуберт, Либи Ларсен, Астор Пиацола, Антонио Кореа, Шери Клемент и Филип Глас. Класика, музика на XX и XXI век, минимализъм и латиноамерикански ритми ще очертаят динамичния характер на вечерта.

На 9 септември от 19:00 ч. в Камерна зала „България“ на сцената ще излезе духовият квинтет на Държавна опера – Русе с програмата „Bagatelle“. В нея са включени творби на Дьорд Лигети, Константин Илиев и Марин Вълчанов. Концертът поставя специален акцент върху духовите ансамбли и върху присъствието на българската музика – една от устойчивите линии в програмата на 57-ото издание на фестивала.

На 10 септември от 19:00 ч., този път във Военния клуб с концерт на Българския камерен оркестър – Добрич. Солист е пианистката Надежда Цанова, а на диригентския пулт ще застане Димитър Косев. Публиката ще чуе произведения от Антон Брукнер, Антон Веберн и Цезар Франк – програма, която среща късния романтизъм с новите музикални търсения на XX век.

Петдневният музикален маратон с камерна музика ще завърши на 11 септември от 19:00 ч. в Камерна зала „България“ с „SPATIUM – Клавирният свят на Милен Киров“. Проектът поставя във фокус творческия свят на пианиста и композитора Милен Киров и добавя още един различен щрих към жанрово богатата есенна програма на фестивала. Концертът е покана към публиката да се срещне със съвременен авторски клавирен почерк и с музикалните пространства, които стоят зад идеята на „SPATIUM“.

Пет последователни вечери показват различни лица на камерното музициране – от соловия клавирен рецитал и клавирното дуо до духовия квинтет и камерния оркестър. Наред с големите имена от европейската музикална традиция фестивалът продължава да поставя акцент върху младите български изпълнители, съвременната музика и творчеството на българските композитори.

Есенната програма е част от 57-ото издание на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“, който и тази година превръща София в среща на поколения, музикални традиции и нови артистични идеи.