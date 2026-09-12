Кестел става балканска столица за три дни. Хиляди тръгват към Бурса
Артисти от България и Турция ще излязат на една сцена, а Йонка Максимова съдейства за подбора на част от българските изпълнители
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Артисти от България и Турция ще излязат на една сцена, а Йонка Максимова съдейства за подбора на част от българските изпълнители
Есенното издание на 57-ия Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ продължава с поредни концертни вечери от 7 до 10 септември
Международни звезди и нови рок надежди излизат на сцената на 12 и 13 септември
Големият финал ще бъде на 13 септември с концерта „One Night of Adele“
Певицата превръща концертите си в Мадрид в грандиозен празник на латино културата
Прикри се със слънчеви очила пред хотел в Париж
Цял ден пиршества за душата в Созопол
Предстоящите концерти в Античния театър, Варна и Бургас преливат от фенове, коментира продуцентът Кирил Кирилов
Ще има и кубински танцьори
Една незабравима вечер на „Златният Орфей“ убедила звездата, че мястото й остава на българската сцена
Тридневни билети Early bird за следващото издание на фестивала през 2027 г. са вече в продажба
Първият концерт е на 17 юли в Габрово, а финалът – по традиция в Зала 1 на НДК
В последния ден на фестивала бяха обявени датите за следващото издание
Изпълнителят все още не е разкрил каква е била точната причина за неразположението му преди дни
PHILLGOOD MONTH 2026 свързва двата големи юлски фестивала на града
Всяка седмица градът предлага различно преживяване
Английската метълкор група идва на мястото на Of Mice And Men на тазгодишното издание на фестивала
Всички концерти са с вход свободен
Два дни, осем световни артисти, над 15 000 посетители и една Борисова градина, изпълнена с музика, емоция и незабравими срещи
Тридневни билети Early bird за следващото издание на фестивала през 2027 г. са вече в продажба