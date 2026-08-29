Селин Дион най-после се появи, но стресна феновете

Селин Дион се появи публично за първи път от две години, но вместо възторг, завръщането ѝ предизвика тревога сред феновете. Канадската певица бе заснета от папараци пред хотел Le Royal Monceau в Париж, облечена в бежово палто и на високи токчета, със слънчеви очила, прикриващи голяма част от лицето ѝ, пише Daily Mail.

Кадрите веднага предизвикаха коментари в социалните мрежи. "Тя изглежда много крехка", "Селин е отслабнала много", "Радвам се, че Селин се върна, но все още изглежда болна", отбелязаха почитателите й.

През 2022 г. певицата беше диагностицирана със синдром на мускулна скованост, характеризиращ се с постоянни спазми, съпроводени със силна болка.

Това е неизлечима болест на нервната система, известна като синдром на скования човек.

Болестта тя нарече едно от най-трудните изпитания в живота си, но изрази увереност, че един ден ще се върне на сцената.

Концертите й във френската столица, която тя често нарича "втори дом", започват след две седмици.

Тя планира да изнесе във Франция поредица от 16 концерта, с които ще отбележи завръщането си пред публиката след повече от шест години, през които беше принудена да се оттегли от сцената.

Плановете ѝ бяха възпрепятствани от рядкото и нелечимо неврологично заболяване, от което страда,

Първата й изява ще е на 12 септември в Plenitude Arena - огромна закрита зала, разположена в Нантер.

Канадската звезда възнамерява да изнася по три концерта седмично - в сряда, петък и събота, пред повече от 30 000 зрители на вечер.

Планирани са още десет концерта през май 2027 г.

Завръщането на Селин Дион, продала около 260 милиона албума в световен мащаб, предизвиква ентусиазъм сред феновете по целия свят, които се надпреварваха да си осигурят билети, за да чуят изпълнителката на хитовете "My Heart Will Go On" и "Pour que tu m'aimes encore".

Селин Дион не е пяла във Франция от юли 2024 г., когато по време на церемонията за откриването на Олимпийските игри в Париж изпълни пред Айфеловата кула песента "L'Hymne a l'amour" на Едит Пиаф.