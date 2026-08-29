Геймърите познават София като Сити 17, без да подозират

Градът от „Half-Life 2”, който милиони играчи знаят, носи спомените на един български художник

Когато влакът спира на гарата в Сити 17 в началото на играта Half-Life 2, пред играча се разкрива град, който изглежда едновременно чужд и необяснимо познат. Стари фасади, трамвайни линии, бетонни блокове, железопътни коловози, тесни дворове и обществени пространства, над които сякаш тежи невидим контрол. Всичко това е част от измислен свят, но за човек, познаващ София, картината има особен привкус на дежа-вю.

Зад тази прилика стои Виктор Антонов – българо-френски художник и дизайнер, роден в София през 1972 г. Като художествен директор на Half-Life 2 той има огромна роля за облика на играта. Детските му спомени от комунистическа България, фотографиите от София и впечатленията му от европейските градове постепенно се превръщат в материал за един от най-разпознаваемите виртуални градове в историята на видеоигрите.

Именно тук се крие една от най-любопитните български следи в световната попкултура. Сити 17 далеч не е дигитална София, пренесена едно към едно на екрана. По-скоро е София, пречупена през паметта на човек, напуснал града като дете, а по-късно превърнал впечатленията си от него в художествен език.

Градът, който разказва сам

Half-Life 2 излиза през 2004 г. и променя начина, по който видеоигрите могат да разказват истории. Сити 17 почти не се нуждае от дълги обяснения. Играчът разбира какво се е случило по улиците, по поведението на хората, по пропагандните надписи, полицейското присъствие и сградите, върху които новата власт е оставила следите си.

Това е град с натрупани времена. Архитектура от края на XIX и началото на XX век съжителства с индустриални обекти, социалистически блокове и бруталистичен бетон. Върху всичко това е наложена технологията на извънземния Комбайн. Камери висят по фасадите, барикади пресичат улиците, а над града се извисява Цитаделата – огромната кула, която се вижда почти отвсякъде и напомня на жителите кой държи властта.

Подобно на София, Сити 17 събира различни исторически пластове на едно място. В българската столица римски останки, османски следи, архитектура от XIX век, социалистически монументи и съвременни стъклени сгради могат да се окажат в един и същи градски пейзаж.

София влиза в играта

Антонов напуска България като тийнейджър и се установява в Париж. Спомените за София обаче остават с него. Когато започва работа по Half-Life 2, той търси визуална среда, различна от познатата американска научна фантастика. Вместо безкрайните небостъргачи и футуристични мегаполиси той обръща поглед към Източна Европа – пространство, което по онова време рядко е било използвано като основа за големи фантастични светове.

Антонов предоставя на екипа на Valve голяма колекция от фотографии от София. Те се превръщат във визуален материал при създаването на Сити 17. Отделните сгради обаче не са просто копирани от конкретни софийски адреси. Влиянието се усеща в мащаба, материалите, износването, разположението на сградите и атмосферата на улиците.

Има и още една важна подробност. Сити 17 не е замислен като портрет само на България. В него се преплитат влияния от Белград, Будапеща, Санкт Петербург и други градове от бившия Източен блок. Париж също присъства – началната железопътна гара е частично вдъхновена от Gare d’Austerlitz. Така се ражда град, който няма точен адрес, но изглежда убедително европейски.

Когато архитектурата говори за власт

В Half-Life 2 сградите имат и друга задача. Те показват кой управлява.

Широките пространства, монументалните обществени сгради и строгата градска организация напомнят за архитектурата, използвана в социалистическа София за демонстрация на държавна сила. Бившият Партиен дом, комплексът на Ларгото и големите булеварди са примери за градска среда, в която архитектурата има и политически смисъл.

В Сити 17 тази идея е доведена до крайност. Цитаделата се извисява над всички останали сгради и постоянно присъства в полезрението. Камерите наблюдават улиците, контролно-пропускателните пунктове регулират движението, а обществените пространства са лишени от усещането за свобода. Самият град се превръща в инструмент на властта.

Тъкмо личният опит на Антонов прави тази атмосфера убедителна. Детството му в комунистическа България му дава познание за начина, по който политическият контрол може да присъства в ежедневието – в поведението на хората, в организацията на пространството и в усещането, че някой постоянно наблюдава.

Най-важни са малките детайли

Силата на Сити 17 идва и от неговата обикновеност. Играчът преминава през кухни, стълбища, перални помещения, тавани, задни дворове, канали и стари индустриални сгради. Износените тапети, радиаторите, кабелите и следите от ремонти създават усещането, че зад всяка стена е имало нечий живот.

Антонов се интересува именно от тези места, които обикновено остават извън туристическите снимки – вътрешните дворове, покривите, комините, канализацията и скритата инфраструктура. За него градът е жива система, в която сградите, улиците и хората са свързани. Затова Сити 17 изглежда като истински град дори когато играчът вижда само малка част от него.

Милиони са били там, без да знаят

Така се получава любопитен парадокс. Милиони играчи по света са се разхождали из град, носещ следи от София, без изобщо да подозират откъде идва усещането му за място. Те са виждали архитектурата, градската атмосфера и политическите пластове на една източноевропейска столица, преобразени във фантастичния Сити 17.

За България това е необичайна страница от културната история. Обикновено, когато говорим за българския принос към световната култура, мислим за музика, литература, изкуство, археология или кино. Името на Виктор Антонов добавя към този списък една съвсем друга територия – световната видеоигрална култура.

Half-Life 2 се превръща в една от най-влиятелните игри на своето поколение, а Сити 17 остава пример за виртуален град, който може да разказва история чрез самата си архитектура.