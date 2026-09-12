Геймърите познават София като Сити 17, без да подозират
Българска следа в света на игрите
Следете всички новини, анализи и коментари за Любопитни Факти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Българска следа в света на игрите
„Roger“ е било кодово название
Адаптивни са и се катерят, където си искат
Откритието на учените има ползи и за земеделието
Те са победителите в ужасния столичен трафик
Никога не разбира, че е открил непознат за европейците континент
В Сингапур дъвката е почти забранена
Имат си "най-добри приятели"
Днес е международният ден на писаните
Първоначално е имала 46 букви
Церемонията ще се проведе на 10 март
През Средновековието хазартът започва усилено да се пренася в Европа
Интересни факти за него
Любопитни факти, които не знаем
Разходката, разбира се, също помага
22-годишната поета иска да стане президент
Джо Байдън предлагал брак 5 пъти на Джил, докато тя се съгласи
За тях малко се знае
Днес е световният ден на мъркащите любимци
В началото маратонките са били само спортни обувки, но днес се носят навсякъде