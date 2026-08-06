Електрически „буболечки“ плъзнаха из София. Превърнаха се в градски герои

Всеки жител на София ежедневно се разминава с малките, симпатични електрически колички, които приличат на излезли от научнофантастичен филм. Това е Renault Twizy – уникален квадрициклет, създаден с една-единствена цел - да победи градския трафик и кризата с паркирането. Моделът бързо се превърна в истинска градска легенда в столицата, но зад волана му се крият много специфики, които го правят едновременно гениален и забавно капризен.

Колко струва този лукс като нов?

Renault спря официално производството на Twizy в края на 2023 година, за да отстъпи място на по-новите концепции за градска мобилност. Когато се появи на пазара, базовият и по-слаб модел стартираше от достъпната сума от около седем хиляди евро. В по-късните години от производството си обаче цената на новите бройки в Европа достигна нива между десет и дванадесет хиляди евро в зависимост от оборудването и екстрите. Голямата уловка в началото беше свързана с батерията. Купувачът притежаваше колата, но трябваше да плаща месечен наем за батерията, който излизаше около петдесет евро. На по-късен етап френският производител промени тази политика и започна да продава автомобила в пълен комплект с неговото сърце - батерията.

Възможностите на мъника на пътя

Френският мъник се предлагаше в две коренно различни версии според възможностите си. По-слабата модификация, наречена Twizy 45, развиваше максимална скорост от едва 45 километра в час и в някои европейски държави можеше да се кара от тийнейджъри дори само с книжка за мотопед. По софийските улици обаче масовият модел е по-мощният Twizy 80. Той разполага със седемнадесет конски сили и може да достигне скорост от 80 километра в час, което изисква стандартна шофьорска книжка от категория Б.

Захранването на машината идва от изключително малка литиево-йонна батерия с капацитет от шест киловатчаса. На хартия производителите обещават до сто километра пробег с едно зареждане. Реалността по софийските булеварди обаче е малко по-различна – през топлите летни месеци батерията издържа между 60 и 80 километра. Голямото предизвикателство идва през зимата. При сериозни минусови температури капацитетът се свива рязко и пробегът може да падне до скромните 40 километра. Огромно улеснение е, че колата не изисква специални и скъпи зарядни станции, а се включва директно в обикновен домашен контакт и се зарежда напълно за около три часа и половина.

Основни предимства на софийския асфалт

Най-големият коз на Twizy е неговият размер, тъй като дължината му е само два метра и половина. Това позволява на шофьора да го паркира перпендикулярно между две успоредно спрели традиционни коли. В София собствениците на това возило се ползват с огромни финансови привилегии, тъй като електромобилите паркират напълно безплатно в Синя и Зелена зона и не дължат никакъв годишен местен данък към общината.

Интериорът също е подчинен на градската практичност. Седалките са разположени в позиция „тандем“, което означава, че пътникът седи директно зад гърба на шофьора, точно както при мотоциклетите. Благодарение на това колата е изключително тясна и се провира лесно в задръстванията. Емблематичните врати, които се отварят вертикално нагоре, също не са само за красота – те спестяват място и ви позволяват да излезете от купето, дори ако някой е паркирал на броени сантиметри от вас.

Скритите дефекти и забавните градски бъгове

Въпреки огромния си чар, Renault Twizy има списък с технически проблеми и софтуерни недостатъци, които вълнуват собствениците му. Най-известният проблем сред тях е свързан със „заспиването“ на електрониката. Колата има малка спомагателна дванадесетволтова батерия под предната броня, която захранва компютъра. Ако превозното средство не се кара и не се зарежда в продължение на няколко седмици, тази малка батерия пада напълно. В този момент компютърът блокира и голямата основна батерия отказва да приеме ток, което кара колата да изглежда напълно мъртва.

Друга интересна особеност са спирачките. Понеже автомобилът използва силно регенеративно спиране и забавя сам ход, за да връща енергия в батерията, шофьорите рядко натискат физическия педал. Това води до бързо ръждясване и блокиране на спирачните апарати по софийските улици. Ранните модели страдаха и от дефекти в бордовото зарядно устройство, което понякога прегряваше. Към това можем да добавим пластмасовия панорамен покрив, който с годините пожълтява от слънцето, както и механизмите на вратите, които бързо се разхлабват по разбитите павета и започват да дрънкат. Тъй като оригиналното Twizy излиза от завода без странични стъкла, бутоните по таблото са взети директно от по-стари модели на марката и не са напълно водоустойчиви, така че при силен дъжд или посещение на автомивка шофьорът трябва да бъде изключително внимателен с електрониката около волана.

