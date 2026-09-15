Европейски автомобилен гигант почти напълно приключи с дизела

Volkswagen се готви да премахне дизеловите версии за по-голямата част от гамата си, оставяйки ги за още няколко години само при основни модели като Tiguan и Passat. Това съобщи Кай Грюниц - ръководител техническо развитие на германската компания, пред SportMediaset, предава "Аутомедия".

При останалите модели, предлагани от германския производител, мястото на дизеловите задвижвания ще заемат пълноценните хибридни двигатели, които германският производител наскоро въведе на Golf и T-Roc. Според прогнозите, през следващите няколко години се очаква сериозно увеличение на продажбите на пълни хибридни автомобили и във Volkswagen се подготвят за това.

Превозните средства със смесено задвижване – ДВГ и електромотор, са считани за добра алтернатива на автомобили. Затова и във Волфсбург търсят начини да ги направят още по-ефективни, като това ще бъде постигнато с увеличение на капацитета на батериите. Така ще се постигне и намаляване на вредните емисии, което е от огромно значение за автомобилните производители.

А Volkswagen успее да намали емисиите чрез електрификация, други марки от германския концерн ще могат да продължат да произвеждат високопроизводителни бензинови модели с шест- и осемцилиндрови задвижващи двигатели, благодарение на споделянето на кредитите за емисии. От това ще се възползват основно Audi и Porsche, които предлагат по-мощни модели.