Volkswagen се срина в Китай
Каква е причината?
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Каква е причината?
Фирмата ще спре производството на автомобили в завода си в Дрезден
Покупката на Passat не е просто сделка, а избор на стил и философия
Заради инсталирането на незаконен хардуер и софтуер на своите превозни средства
Тече най-тежкия спор за заплати и заводи
Новият модел се разпознава преди всичко по променената предна част
269 работници, чийто едногодишен договор изтича тази есен, ще трябва да напуснат обекта в Цвикау
Американският пазар на електромобили, макар и да отстъпва на европейския, е един от най-обещаващите по отношение на потенциала за растеж и рентабилнос...
Очаква се да бъде пуснат в производство от 2025 г.
Компанията инвестира в заводи за батерии в Европа
В края на миналата година обаче автомобилите с електрическа батерия съставляваха не повече от 10% от доставките на Volkswagen на световния пазар
Нов електромобил излиза на пазара
Argo AI е основана през 2016 г. от Брайън Салески, бивш ръководител на отдела за разработка на безпилотни автомобили в Google и Питър Рандер, бивш рък...
Автомобилният производител ще създаде нова компания, наречена Power Co
До 4000 души ще трябва да си тръгнат от концерта
Най-продаваната кола в света дължи раждането си на фюрера
То се заема за момента от Тойота
Коя страната ще стане фаворит?
Volkswagen отваря завода си във Волфсбург
И двете компании вече показаха новите си емблеми в кратки видеоклипове