Volkswagen се срина в Китай

Volkswagen беше изпреварена от Geely по продажби на нови коли в Китай миналата година и се срина до трето място, след като загуби десетилетното си господство на най-големия автомобилен пазар в света от BYD, показват данни от индустрията, цитирани от "Аутомедия".

Двете съвместни предприятия на Volkswagen в Китай с държавните FAW и SAIC Motor държат общ дял от 10,9% при продажбите на дребно, което е спад от 12,2% през 2024 г., според данните на Китайската асоциация за пътнически автомобили (CPCA) от понеделник. Делът на Geely Auto на вътрешния пазар се увеличи до 11% от 7,7% през 2025 г., а този на BYD е намалял до 14,7% от 16,2%.

Генералният секретар на CPCA Цуй Догшу заяви, че съвместните предприятия представляват всички продажби в Китай на Volkswagen, която остава най-продаваната чуждестранна марка в страната и е ускорила инициативите си за настигане на китайските конкуренти. Чуждите автомобилни производители като Volkswagen, GM и Toyota отстъпиха дял на китайските местните компании поради по-бавното преминаване към електрически превозни средства, които хората в страната все повече предпочитат поради държавните субсидии.

Освен разширеното партньорство с Xpeng за разработване на електронна архитектура за повече модели в Китай, Volkswagen планира да създаде първия си местен чип за интелигентни автомобили от следващо поколение в Китай с Horizon Robotics. Германската компания също така се стреми да изнася коли, разработени и произведени в Китай, на повече задгранични пазари, където автомобилните производители, включително BYD, са склонни да се разширят, за да компенсират бавния вътрешен пазар.

Geely и други китайски автомобилни производители, като Leapmotor, увеличиха дела си миналата година, главно в сегмента на бюджетните автомобили, тъй като BYD се озова в центъра на вниманието на индустрията срещу интензивната конкуренция. Сегментът с автомобили с цени под 150 000 юана (21 512 долара) съставляваше над 50% от продажбите на нови леки коли в Китай през 2025 г.

