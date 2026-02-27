Краставицата скочи със 74%, пилето хвръкна с 11%

Стабилизиране на цените в малката потребителска кошница се наблюдава в данните от наблюдението на КНСБ на цените на стоките през този месец. Същевременно разликата между цените на едро и дребно продължава да е висока.

КНСБ следи цените в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини от средата на 2025 година. Умерено нарастване на цените от малката потребителска кошница с 1,2% спрямо януари. Това показват наистина данните на КНСБ. 59,48 евро е общата стойност на кошницата за февруари. Най-много увеличение има при краставици, домати и лимони. Спрямо юни миналата година обаче нарастването е с близо 5%.Тогава общата стойност на кошницата е била под 57 евро, предава БНТ.

Най-висок ръст има при краставиците цели 73,7%. Доматите - 10,5%. Пилето хвръква с над 11%. Цената на хляб "Добруджа" се е вдигнала с повече от 6%. Причините не са само сезонността на продуктите, казват от КНСБ. Има според тях и изявени спекулативни практики при цените на едро и дребно. Например, според тях разликата е твърде голяма и има нужда от намесата на регулаторите.

Пламен Димитров, председател на КНСБ коментира: "През всички тези месеци, от юни досега, почти неизменно с много малко флуктоации, се поддържат разлики между цената на дребно и цената на едро. 50,60,70 и над 70 % от борсата до съответния магазин, независимо дали е верига или малък квартален магазин. Кравето сирене и млякото или е най-скъпото или близко до най-скъпото. Най-лошото е, че има концентрация, 77 % от пазара на прясно мляко в България се владее от 2 фирми"

