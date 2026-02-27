Официално. Цената на газа за март

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за март. Тя е в размер на 32,60 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

На откритото заседание „Булгаргаз“ обяви, че поради намалените заявки от клиенти е възможна ценова корекция в посока на намаление - от 32,85 евро/MWh до 32,60 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). По този начин стойността на синьото гориво е увеличена минимално и спрямо февруари изменението е сведено до под 1%.

Утвърдената цена от 32,60 евро/MWh е с близо 27% по-ниска в сравнение с година по-рано - през март 2025 г., когато беше в размер на 44,78 евро/MWh (87,58 лв./MWh).

В ценовия микс за март е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за благоприятна цена на синьото гориво. В ценовия микс за месеца е включен втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, както и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

