Плашат България с арбитраж заради Лукойл! Има ли риск за горивата?

Няма непосредствена опасност за снабдяването с горива в България, въпреки заявеното намерение на „Литаско“ да търси арбитраж заради въведеното от държавата външно управление в дружеството на „Лукойл“. Това заяви пред НоваНюз енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров.

Коментарът му идва след уведомление от „Литаско“, свързано със спор около назначения от българската държава особен търговски управител. Компанията се позовава на Договора за Енергийната харта и заявява претенции, които може да доведат до арбитражно производство.

Според Владимиров българските институции са изпълнили задълженията си, включително чрез прилагане на санкциите на Съединените щати и чрез назначаването на особен управител. Той подчерта, че мярката има за цел да гарантира стабилността на доставките и да ограничи възможността финансови потоци да бъдат насочвани към Кремъл и към руската компания. „На този етап няма риск“, посочи експертът.

По думите му аргументът на „Литаско“, базиран на Енергийната харта, идва в момент, когато договорът е в процес на денонсиране от Европейския съюз. Според позицията на Брюксел документът се използва като средство за натиск в контекста на усилията за намаляване на зависимостта от руски енергийни ресурси.

Владимиров отбеляза, че срещу България вече е стартирана наказателна процедура за забавяне на действията по денонсирането. В Народното събрание е внесен законопроект, който следва да бъде приет в кратък срок, за да укрепи преговорната позиция на страната при евентуален арбитраж. Той изрази съмнение, че правната позиция на „Лукойл“ е достатъчно обоснована, и призова държавата да използва институционалните си механизми за защита.

Според експерта действията на руската компания следва да се разглеждат по-скоро като опит за натиск. Той допълни, че за „Лукойл“ е от съществено значение да поддържа добри отношения с Министерството на финансите на САЩ, което разполага с инструменти за допълнително затягане на санкционния режим. „Виждали сме подобен подход през годините. Не бива да се поддаваме на манипулации“, заключи Владимиров.

