Стана ясно кога Лукойл ще бъде окончателно американски

Между 4 и 6 месеца ще са необходими, за да се финализира евентуалната сделка, при която американският инвестиционен фонд „Карлайл“ може да придобие чуждестранните активи на „Лукойл“, включително ключовата рафинерия в Бургас. Това заяви пред бТВ бившият министър на енергетиката Румен Радев, който в момента оглавява Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

По думите му България е изправена пред реален риск, ако не бъде постигнато споразумение между „Лукойл“ и „Карлайл“. Причината е, че войната в Украйна остава без ясен хоризонт, а в подобна среда устойчивите решения за стратегически активи стават все по-трудни. Именно затова за страната ни е от ключово значение какво ще се случи с рафинерията в Бургас, която е сред най-важните индустриални и енергийни мощности в региона.

Радев подчерта, че интересът на „Карлайл“ не е спекулативен. Сделката първоначално беше обявена от „Лукойл“, а впоследствие потвърдена и от самия американски фонд, което според него е ясен сигнал за сериозни намерения. В същото време той уточни, че към този момент става дума за условно споразумение, което тепърва трябва да премине през задълбочено проучване, включително анализ на рисковете и становища от държавите, в които „Лукойл“ развива дейност.

Бившият енергиен министър посочи, че предстоящите решения са изцяло на корпоративно ниво, докато ролята на българските институции може да се прояви основно под формата на регулаторни и санкциониращи действия. Според него рафинерията в Бургас е „перлата“ в портфейла на „Лукойл“ и най-добрата им рафинерия в технологично отношение, което обяснява защо инвеститор от мащаба на „Карлайл“ би подхождал внимателно и дългосрочно.

Радев не допуска сценарий, при който рафинерията да бъде придобита от малък или локален играч. По думите му, дори при евентуална последваща препродажба, това би станало единствено на голяма международна компания от същия сектор. Според него стратегически актив от такъв мащаб не може да бъде част от краткосрочни или ограничени регионални сделки, тъй като значението му надхвърля националните рамки и е пряко свързано с енергийната сигурност на България.

