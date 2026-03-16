Голям бос даде ключови съвети за истерията с горивата

От началото на конфликта в Иран, цените на горивата в Австрия стремително се покачиха. Дизелът вече струва над 1,90 евро на литър на някои бензиностанции. Властите работят по устойчиво решение, което да държи цените на горивата на достъпно ниво.



По време на предишни кризи, нефтените компании често увеличаваха своите печалби. В интервю за "Journal zu Gast“ по "Ö1“ изпълнителният директор на OMV Алфред Щерн отхвърли обвиненията, че компанията се облагодетелства от кризата. На въпрос дали OMV прави "страничен бизнес“, той отговори: "Цените не се определят в рафинерията.“ При цена от 1,70 евро за литър бензин от висок клас, 90 цента отиват само за данъци и такси. От останалите 80 цента, 55 цента покриват чистата стойност на петрола, което оставя на OMV едва 25 цента.



Всъщност високите цени на горивата са изгодни за държавата. По-ниски цени на бензиностанциите могат да се постигнат само чрез намаляване на данъците. Щерн отхвърли намесата на правителството в пазара, като предупреди, че такива мерки могат да застрашат сигурността на вътрешните доставки.



Щерн обясни стремителното поскъпване с международен недостиг, причинен от войната в Иран. Той отбеляза, че глобалният пазар в момента е с дефицит от около 20% от петрола и 10% от горивата. За да осигури необходимите количества за Австрия, OMV трябва да плаща конкурентни цени на борсата в Ротердам. "Всеки в света, който не е готов да плати високите цени, които ние плащаме в Европа и Австрия, ще трябва да ходи пеш,“ каза изпълнителният директор на OMV.



На въпрос дали доставките на гориво за годината са сигурни, Щерн заяви, че това не може да се каже с абсолютна сигурност – в най-лошия случай Австрия може да остане без гориво. Въпреки това, най-важният приоритет на OMV остава осигуряването на сигурност на доставките за клиентите.



В случай на недостиг на гориво, поведението на потребителите е ясно: "Ако има недостиг, трябва да икономисваме гориво. Да караме по-малко, да караме по-бавно – няма как да го избегнем,“ каза Щерн.



Атаката на Израел и САЩ срещу Иран на 28 февруари също засегна енергийните доставки за Австрия. Конфликтът парализира нефтени и газови съоръжения в Близкия изток. Освен това, Иран блокира Ормузкия проток – един от най-важните маршрути за световната търговия с нефт.

