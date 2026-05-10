Китайски автомобилен гигант стана №1 в света

Китайският концерн BYD е новият лидер в рейтинга на Германския център за автомобилен мениджмънт (CAM), което го превръща и в най-иновативният производител на автомобили в света. Класацията е направена след анализ на 867 нови технологии, въведени през 2025-2026. Особено внимание е обърнато не само на броя на иновациите, но и на тяхната реална стойност и обхвата на приложение при серийни автомобили, отбелязва "Аутомедия".

BYD печели първо място както сред големите автомобилни групи, така и сред масовите марки. Това е първият производител от Китай, който оглави рейтинга CAM от основаването му през 2005. Концернът постига резултат от 157.2 индексни точки (IP) за броя на новите технологии, като изпреварва Volkswagen Group (143.1 IP) и Mercedes-Benz (134.2 IE).

В случая германските специалисти анализират иновациите, въведени във всички автомобили на дъщерните марки на китайския концерн, включително и тези, които са представени в премиум сегмента. Сред тях са Denza, Yangwang и Fang Cheng Bao.

Освен това, марката BYD получи безспорно първенство сред масовите марки, с резултат от 105.5 IP. Той значително по-добър от този на Renault (59.9 IP) и Toyota (46.1 IP). В случая експертите обръщат внимание на технологиите, интегрирани в автомобилите от масовия сегмент на една марка.

BYD е въвела 55 нови технологии на своите автомобили през 2025-2026, като 36 от тях са в масовия сегмент. Сред иновациите се откроява набор от активни асистенти с поддръжка на функцията за автопилотна навигация (NOA) на магистралата. Тази функция позволява на машината да се премести на избрано място без активното участие на водача. Човек може само внимателно да наблюдава процеса.

„Успехът на BYD се основава основно на комбинация от обширен опит в областта на напредналите технологии, висока скорост на иновации и ниски разходи за разработка и производство", каза Стефан Бразел, ръководител на изследователската група.

Изследователите са впечатлени от факта, че комплексът асистенти на шофьора се използва дори при автомобили в ниския ценови сегмент, включително електрическите хечбеци Dolphin и Seagull. При някои модели тази функция е допълнена със система, която ви позволява автоматично да преминавате през пунктовете за такса без намеса на шофьора. Експертите също отбелязаха наскоро представената батерия Blade 2.0 с възможност за зареждане от станция с мощност 1 MW.

Почти всички модели BYD също така внедряват система за ефирно обновяване (OTA), което също е предимство пред европейските компании. А електрическият кросоувър Yuan Up (Atto 2) стана най-добрият в сегмента по отношение на пробег, скорост на зареждане и консумация на енергия.

