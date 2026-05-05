Тези марки правят най-надеждните коли

Ново проучване на Consumer Reports дава ясен отговор на въпроса кои автомобили прекарват най-малко време в ремонти. Организацията е анкетирала собственици на 380 000 превозни средства, като е присвоила на всяка марка и модел оценка за надеждност от 100 до 100.

Първите три марки са изцяло японски

Toyota постигна най-добър резултат от 66 точки. Subaru следва с 63 точки, а Lexus се класира на трето място с 60 точки.

Honda (59 точки) и немското BMW (58 точки), единствената европейска марка в този елитен списък, допълниха петицата на най-надеждните марки, предава "Блиц".

По същество, ключовият извод за купувачите е прост: доверените японски марки с доказаните си технологии все още гарантират спокойствие.

Пълна оценка за надеждност

Nissan отбеляза 57 точки, Acura 54, а Buick 51. Tesla, с 50 точки, се класира десета, пред Kia (49 точки). Ford и Hyundai си поделиха 48 точки.

Audi получи 44 точки, Mazda 43. Volvo, Volkswagen и Chevrolet отбелязаха по 42 точки. Cadillac и Mercedes-Benz отбелязаха по 41 точки. Lincoln (40 точки), Genesis (33 точки), Chrysler и GMC (и двете по 31 точки), Jeep (28 точки), Ram (26 точки) и Rivian (24 точки) допълват списъка.

