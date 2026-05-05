Консултативният съвет обсъди ефектите от намаляване на капитала на ББР

05 май 26 | 11:06
Иван Ангелов

Консултативният съвет към Българската банка за развитие (ББР) разгледа на свое заседание възможните последици за институцията във връзка с решение на Министерски съвет №309 от 22.04.2026 г. за намаляване размера на капитала на банката. Работодателите, синдикатите и сдружението на общините изразиха загриженост относно стабилността, предвидимостта и доверието в институционалната рамка, в която оперира ББР.

Консултативният съвет към ББР е постоянно действащ орган, който обединява национално представителните работодателски организации, двата национални синдиката и Националното сдружение на общините в Република България. Съветът осъществява обществен контрол върху дейността на банката и осигурява прозрачност и публичност на програмите и инициативите.

Съгласно европейската и национална нормативна уредба, подобно решение изисква предварително разрешение от Българската народна банка (БНБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ) и изпълнение на законови изисквания. Комплексната процедура отнема месеци, като задължителен елемент е и съгласието на кредитори на ББР. Банката работи с доверието на финансиращи институции и клиенти, и капиталовата й политика следва да бъде последователна, предвидима и постоянна във времето, за да гарантира устойчивост, стабилност, надеждност и способност на институцията да управлява рискове в дългосрочен хоризонт.

В тази връзка, участниците се съгласиха, че решения от подобен мащаб следва да бъдат разглеждани в стратегически контекст и изискват допълнителна информация и  оценка на потенциалните ефекти.

