Консултативният съвет обсъди ефектите от намаляване на капитала на ББР
Съветът осъществява обществен контрол върху дейността на банката
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Съветът осъществява обществен контрол върху дейността на банката
Разискван бе и финансовият отчет за първото полугодие на 2025 г.
И Българската православна църква, също като българската държава, е водена по украинския сценарий
Явор Гечев: Солидарни сме с Украйна, но искаме кризисни мерки
Асоциациите ще подпомагат банката в разработването на подходящи програми за бизнеса
Държавният глава Росен Плевнелиев свиква от 10.00 часа на „Дондуков" 2 заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) на тема „Разви...
Смолян. Консултативен съвет ще подпомага предприемачите и младежите от Смолянска област за разработване и кандидатстване с проекти през новия програме...
Варна. "Ако е необходимо всяка седмица ще се свиква консултативен съвет, но трябва да се търси национално съгласие по въпросите с актуализация на бюдж...
Проф. Александър Джеров, юрист и бивш депутат Консултативният съвет по национална сигурност към президента беше загуба на време. Той се беше събрал,...
София. Полицията е отцепила с полицейски ленти периметъра около президентството заради Консултативния съвет за национална сигурност, на който се обсъж...
София. Държавата обеща на животновъдите да им изплати 70% от националните доплащания за глава добитък до края на годината, предаде БНР. Споразумението...
София. „Пледирам президентът Плевнелиев да свика Консултативен съвет. Да не се притеснява от моите въпроси, няма да го питам по въпроси за именията и...
Благоевград. Първата работна среща на новосформирания Консултативен съвет за ефективна културна политика ще се проведе днес при кмета на община Благое...