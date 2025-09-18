Консултативният съвет към ББР обсъди напредъка по национални програми на банката

Консултативният съвет към Надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР) обсъди напредъка по национални програми, изпълнявани от институцията, държавните приоритети, които ще се реализират с предстоящата капитализация и финансовия отчет за първото полугодие на 2025 г.

В състава на съвета влизат национално представителните работодателски организации, двата синдиката и Националното сдружение на общините в Република България. Той осъществява обществен контрол върху дейността на банката и гарантира прозрачност и отчетност в дейността й. В заседанието участваха представителите на Надзорния и Управителния съвет на ББР.

Дискутирани бяха програмата за енергийна ефективност по Плана за възстановяване и устойчивост и вторият етап на Националната програма за енергийна ефективност с бюджет от 2,5 млрд. лв., по която банката ще бъде финансов агент. Обсъдени бяха и програмата за капиталови разходи на общините за ВиК и инфраструктурни проекти, здравеопазване, образование и др. в размер на 900 млн. лв., както и финансовият механизъм на ББР и ЕСО за ускорено внедряване на ВЕИ върху публични и общински сгради.

„Чрез финансовия инструментариум на Българската банка за развитие и доверието на Европейската комисия в изградените надеждни механизми за отчетност, контрол и прозрачност на банката, държавата имаше възможността да договори спасяването на изпълнението на програмата за енергийна ефективност по ПВУ“, подчерта председателят на НС Деляна Иванова.

На заседанието бяха обсъдени и възможностите за финансиране за български компании, които ще изпълняват проекти по националните приоритети с допълнителния ресурс от увеличения капитал. Всички програми ще бъдат предварително съгласувани с Консултативния съвет, което ще гарантира обществения контрол от страна на работодателите, синдикатите и общините върху разходването на средствата.

В съответствие със Закона за Българската банка за развитие и стратегията на институцията, ББР е единствената държавна банка със законов мандат да подкрепя публични политики, преодоляване на регионални дисбаланси, устойчиви инвестиции и малки и средни предприятия. С ресурса ще се подпомогне развитието на ВиК сектора, индустриални паркове, иновации, земеделие, сигурност и отбрана, здравеопазване, зелена икономика. Възвръщаемостта на средствата ще гарантира нови инвестиции и устойчиви работни места, както и допълнителни приходи в бюджета.

Средствата ще се изразходват при пълна прозрачност, отчетност и обществен контрол, спазвайки Устава на банката, който предвижда лимит от 5 млн. лв. за подкрепа на малки и средни предприятия.

