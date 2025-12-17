Малдивите са по-близо отвсякога с Fibank и Mastercard

Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира кампания за плащания с дебитни и кредитни карти Mastercard, издадени от банката, която ще продължи до 28 февруари 2026 г. и предлага изключително интересни награди. Един от клиентите ще спечели All inclusive почивка за двама на кораловата перла сред туристическите дестинации – Малдивите, в хотел 5 звезди, с включени самолетни билети, трансфери от и до летището. Десет печеливши пък ще могат да се насладят на възможностите на смартфона iPhone 17 Pro.

Условие за участие в кампанията на Fibank е клиентът да реализира сума от 1000 лева във всеки един от месеците на кампанията (декември 2025, януари 2026, февруари 2026) по своята дебитна и/или кредитна карта. Всяка сума от плащания в размер на 1000 лева осигурява на притежателя й два шанса за спечелване на награда при кредитна карта, а при плащания с дебитна карта – 1 участие при тегленето на наградата. Максималният брой участия на клиент е 15.

Fibank и Mastercard предлагат богато разнообразие от дебитни и кредитни карти за различни цели. Освен стандартните Debit Mastercard и Mastercard Standard, банката предлага златни и платинени карти с атрактивни предимства и участие в бонус програми. Специално за дамите, ПИБ разработи съвместно с Mastercard картата Platinum First Lady, с която те получават не само първокласно обслужване и персонален подход, но и значителни отстъпки и привилегии, където и да се намират.

