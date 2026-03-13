Дигиталната безопасност е специален фокус за ОББ в Европейската седмица на парите 2026

ОББ поставя специален акцент върху дигиталната безопасност и дигиталната финансова култура сред младите хора в своите инициативи, свързани с отбелязването на Европейска седмица на парите 2026.

Данните показват, че освен активното си присъствие в социалните мрежи, подрастващите и младежите използват преимуществено дигитални канали и форми за разплащане, пазаруване, превод на пари и др. Това прави въпросът с дигиталната безопасност и дигиталната финансова грамотност още по-значим, защото е част от целия комплекс от рискове, пред които се изправят младите хора в интернет пространството.

За да подпомогне за решаването на този значим обществен и социален казус, ОББ стартира дългосрочно партньорство с новосъздадената платформа Cyber4.Kids. Автори на проекта са експерти в областта на информационната сигурност, сред които е и Павел Георгиев, старши експерт „Информационна сигурност“ в ОББ. Те си поставят за цел да организират пространство и капацитет, което да предоставя задълбочена, професионална и актуална информация, да предлага прости, ясни и изпълними съвети и практически напътствия, за да може децата да бъдат по-защитени в дигиталния свят.

Cyber4.Kids не е комерсиално начинание, а социален проект с висока добавен стойност за обществото. На сайта Cyber4.kids училищата могат да направят своя регистрация и да заявят желание експертите, събрани около платформата, да направят обучения на учениците, чрез които да ги запознаят по достъпен за тях начин с различните видове киберрискове и да получат знания за това как да направят по-безопасно своето дигитално поведение.

В допълнение, платформата предлага и възможност на всички желаещи да станат обучители и да добавят своето знание и експертиза по темата да се регистрират и да станат част от нея като по този начин ще може да се изгради национална мрежа доброволци, които ще обезпечат много по-голям обхват и скорост на провеждане на обученията и ще подпомогнат за това децата на България да имат по-добро, сигурно и безопасно присъствие в онлайн пространството.

Европейската седмица на парите е международна инициатива, която се организира ежегодно от Европейската банкова федерация и има за цел да фокусира общественото внимание към темата за финансовата грамотност и необходимостта от активни мерки и дейности за нейното повишаване. ОББ традиционно подкрепя и участва различни проекти в нея, като насочва вниманието си към такива, които носят реална обществена полза и водят до устойчиво решение на проблемите свързани с темата.

Финансовата грамотност, застрахователната и осигурителна култура, кариерна ориентация, изграждане на полезни навици в областта на инвестициите и превенцията от дигитални рискове са значима част от стратегията на ОББ в областта на социално отговорното отношение като банката последователно инвестира ресурси в проекти и партньорства, които могат да доведат до трайно подобряване на обществената среда и устойчива положителна промяна.

Повече информация за Европейската седмица на парите можете да откриете на специалната секция на Европейската банкова федерация: https://www.ebf.eu/europeanmoneyweek/ , както и на сайта на АББ: АББ – Асоциация на банките в България (abanksb.bg).

