Нов подем на офис пазара в София - компаниите се връщат в модерни сгради

Активността на пазара на офис площи в София се е увеличила през второто полугодие на 2025 г., като компаниите все по-често търсят модерни и устойчиви сгради. Това показва ново пазарно проучване на консултантската компания Colliers, което очертава картина на стабилен растеж и постепенно възстановяване на търсенето.

Повече нови сгради и ръст на наетите площи

Според данните на Colliers към края на второто полугодие на 2025 г. в София са били въведени в експлоатация седем нови офис сгради. Така общият обем на офисните площи клас А и В достига 2 496 000 кв.м.

През цялата 2025 г. брутно усвоените офис площи възлизат на 203 500 кв.м., докато нетно усвоените достигат 83 500 кв.м. Това представлява увеличение съответно със 12 200 кв.м. и със 8 700 кв.м. спрямо предходната година.

Най-голям двигател на търсенето остава ИТ секторът, който формира 34% от всички наети площи. След него се нареждат компаниите от финансовите услуги със 11% и фирмите от сектора на професионалните услуги със 7%.

Подновяване на договори и преместване към по-висок клас офиси

Анализът показва, че най-голям дял от сделките на пазара се дължи на подновяване на договори или предоговаряне на условията - около 43%. Около 30% от наемите са свързани с релокации, като повечето компании се преместват от сгради клас В към по-високия клас А.

Разширенията на вече съществуващи наематели формират 18% от сделките, а новите компании на пазара представляват около 9%.

Делът на свободните офис площи също отбелязва спад и достига 12,3% за сградите клас А и В.

Наемите растат леко, но стабилно

Офертните наемни нива показват умерено увеличение. За офисите клас А те се движат между 14,0 и 17,0 евро на кв.м. месечно, а при клас В са между 10,0 и 11,5 евро на кв.м., без включен ДДС.

В момента в строеж се намират още 235 700 кв.м. съвременни офис площи, като по-голямата част от тях са проекти клас А.

Хибридната работа остава водещ модел

Според прогнозата на Colliers хибридният модел на работа ще продължи да бъде доминиращ и през следващите години. В същото време се наблюдава постепенно увеличаване на присъствието на служителите в офисите.

Някои организации вече започват да преминават към изцяло присъствена работа през седмицата, което също влияе върху търсенето на по-качествени офис пространства.

Споделените работни пространства и гъвкавите офиси също се развиват ускорено. Коуъркинг зоните все по-често се интегрират в големи офис комплекси и се превръщат във важна част от корпоративната среда.

Устойчивостта се превръща във водещ фактор

Проучването показва, че все повече компании, особено международни наематели, поставят високи изисквания към устойчивостта на сградите и внедряването на ESG стандарти.

Това води до ясно разграничение между новите модерни проекти със зелени сертификати и по-старите офис сгради, които трудно могат да отговорят на тези критерии.

В краткосрочен план не се очаква рязко повишение на наемите, но при висококачествените нови проекти с ограничено предлагане и силно търсене е възможно постепенно увеличение на цените.

Перспективи за 2026 година

Според анализа пазарът на офис площи в София навлиза във фаза на балансиран растеж. Устойчивостта, модерните технологии и качеството на сградите ще бъдат основните фактори, които ще определят успеха на новите проекти.

През 2026 г. се очаква интересът към съвременни офис сгради да остане висок, като инвеститорите и наемателите все повече ще търсят иновативни и устойчиви решения, които да отговарят на новите изисквания на бизнеса.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com