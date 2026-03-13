Лиценз на САЩ за руски петрол охлади пазара

Цените на петрола отбелязаха леко понижение в азиатската търговия, след като Съединените щати издадоха временен лиценз, позволяващ на държави да купуват руски суров нефт и нефтени продукти, които вече са натоварени на танкери, но са блокирани в морето. Мярката има за цел да облекчи напрежението на световните енергийни пазари.

Към 08:15 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,29% до 100,17 долара за барел, а американският суров петрол поевтиня с 0,65% до 95,11 долара за барел.

Американският министър на финансите Скот Бесънт уточни, че 30-дневният лиценз се отнася само за пратки, които вече са в морето, и „няма да донесе значителни финансови ползи на руското правителство“.

Мярката не решава проблема с доставките

Според анализатори обаче решението има ограничен ефект и не отстранява основния проблем – прекъсванията в глобалните доставки на петрол.

„Фючърсите на Брента вече преминаха 100 долара за барел и продължават да се задържат на тези нива въпреки мерките за успокояване на пазарите“, заяви пред Ройтерс старшият анализатор Емрил Джамил от Ел Ес И Джи (LSEG).

По думите му пазарът възприема подобни решения като краткосрочна мярка, която не може да компенсира недостига на предлагане.

Ролята на Ормузкия проток

Един от ключовите фактори за нестабилността на пазара остава Ормузкият проток – стратегически морски коридор, през който преминава голяма част от световната търговия с петрол.

Анализаторът Ян Ан от „Хайтон Фючърс“ посочи, че издаването на лиценза е донякъде успокоило пазара, но не решава основния проблем – възстановяването на нормалното корабоплаване в протока.

Иран продължава да атакува кораби в района, а новият върховен лидер на страната Моджтаба Хаменей заяви, че Техеран ще използва затварянето на протока като средство за натиск срещу Съединените щати и Израел.

Опити за стабилизиране на пазара

Съединените щати и съюзниците им вече предприеха редица мерки за ограничаване на ценовия шок. Министерството на енергетиката на САЩ обяви, че ще освободи 172 млн. барела от стратегическия петролен резерв.

Решението е координирано с Международната агенция за енергията, която обяви освобождаването на общо 400 млн. барела от стратегическите резерви по света.

Въпреки това ефектът върху цените се оказа краткотраен. Вчера сортът Брент затвори над 100 долара за барел за първи път от 2022 г., а анализаторите предупреждават, че ако Ормузкият проток остане блокиран, цените могат да продължат да се повишават.

Военни ескорти за танкерите

Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви пред Скай Нюз, че американският флот, вероятно заедно с международна коалиция, ще ескортира търговски кораби през Ормузкия проток, когато това стане военно възможно.

Подобно изказване направи и министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт. По-рано негова публикация в социалните мрежи, която по-късно бе изтрита, доведе до рязко понижение на цените на петрола с над 17% за кратко време.

