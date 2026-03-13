Еврото се срина до най-ниското си ниво от август насам

Еврото поевтиня до най-ниското си равнище от август миналата година на фона на по-широкото поскъпване на щатския долар и ръста на цените на петрола, както и заради ескалацията на конфликта в Близкия изток.

Общата европейска валута отслабна със 0,6 на сто спрямо долара до 1,1435 долара, което е най-ниското ниво за повече от седем месеца, сочат изчисления на Блумбърг.

Вчера Европейската централна банка обяви референтен курс на еврото от 1,1547 долара при 1,1581 долара ден по-рано.

От началото на годината еврото е загубило над 2 на сто от стойността си, тъй като нарастващите цени на енергията засилват опасенията за икономическите перспективи на Европа.

Понижението на валутата се задълбочи и след като щатският долар поскъпна спрямо всички основни валути от групата Г-10 на фона на продължаващите военни удари в Близкия изток.

Спрямо британската лира единната европейска валута поевтинява минимално със 0,03 на сто до 0,8625 евро за лира, а спрямо швейцарския франк спадът е със 0,33 на сто до 0,9028 евро за франк.

Еврото вече беше под натиск, след като цените на петрола се задържаха над 100 долара за барел, което отново подчерта структурната уязвимост на европейската икономика. При поскъпване на енергията търговският баланс на Европа се влошава, тъй като регионът остава силно зависим от вносни енергийни ресурси, което оказва допълнителен натиск върху валутата.

