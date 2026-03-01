Биткойнът поскъпна след ликвидирането на Хаменей

Криптопазарът реагира светкавично на драматичните събития в Близкия изток. След първоначалните разпродажби, предизвикани от новината за военната операция на САЩ и Израел и потвърдената смърт на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, биткойнът и водещите дигитални активи рязко смениха посоката и тръгнаха нагоре.

В началото на азиатската търговия в неделя най-голямата криптовалута по пазарна капитализация поскъпна с 2,21 на сто до 68 196 долара. По-късно през сутринта в Сингапур цената се стабилизира около 67 700 долара, след като в събота бе отчетен спад от 3,8 на сто. Към 6:30 часа българско време котировката бе 67 213 долара, което представлява ръст от 2,24 на сто според данни от платформата Binance.

Втората по големина криптовалута - етерът - реагира още по-остро. Той поскъпна с 4,58 на сто и отново премина психологическата граница от 2000 долара.

Пазарите на дигитални активи, които функционират денонощно, първоначално отчетоха силен натиск за продажби при новината за бомбардировките и ответните удари на Иран срещу цели в Израел, Катар, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Техеран отправи и заплахи към обекти, свързани със САЩ в Ирак, което засили геополитическото напрежение.

Въпреки това по-късно през деня инвеститорите започнаха да изкупуват активи, а биткойнът ускори възстановяването си след първите съобщения за смъртта на Хаменей.

„Трейдърите като цяло не очакват конфликтът с Иран да има сериозни негативни икономически последствия, а търсенето на опции за повишение на биткойна явно се е увеличило през последните дни“, заяви пред Блумбърг Маркус Тилен от 10x Research. По думите му част от инвеститорите се позиционират и в навечерието на предстоящото заседание на Федералния резерв на САЩ, което допълнително засилва динамиката на пазара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com