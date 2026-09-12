Злато, имоти, валута, биткойн! В какво да влагаме парите си през 2025 г.

Злато, имоти, валута, биткойн! В какво да влагаме парите си през 2025 г.? Този въпрос все повече вълнува българите. Мнозина от тях купуват апарта...