Нов рекорд в цената на биткойна в четвъртък

Макар и за кратко биткойнът скочи до нова рекордна стойност в четвъртък.

Той бе подкрепен от нарастващите очаквания за облекчаване на паричната политика от страна на Управлението за федерален резерв (УФР) и наскоро обявени финансови реформи, предаде Ройтерс.

Най-големият криптоактив в света по пазарна капитализация поскъпна с 0,9% до 124 002,49 долара в началото на търговията в Азия, надминавайки предишния си връх от юли. В рамките на деня втората по големина криптовалута етер достигна 4780,04 долара – най-високото ниво от края на 2021 г.

Според пазарния анализатор на "Ай Джи" (IG) Тони Сикамор,

силното поскъпване на биткойна се дължи на сигурността за намаляване на лихвените проценти от страна на УФР,

устойчивите институционални покупки и действията на администрацията на президента Доналд Тръмп за улесняване на инвестициите в криптоактиви. "От техническа гледна точка устойчив пробив над 125 хил. долара може да изстреля биткойн до 150 хил. долара", отбеляза той.

От началото на 2025 г. биткойнът е поскъпнал с близо 32%

благодарение на регулаторни победи за сектора след завръщането на Тръмп в Белия дом. Той се самоопредели като "криптопрезидент", а членове на семейството му реализираха редица сделки в сектора през последната година.

Миналата седмица подписана изпълнителна заповед проправи път за включване на криптоактиви в пенсионните планове тип 401(k) в САЩ, като подчерта благоприятната регулаторна среда. Сред победите за криптосектора през 2025 г. са приемането на регулации за стейбълкойните и решението на американската Комисия по ценни книжа и борси да адаптира нормативната рамка към класа активи.

По данни на платформата „Койнмаркеткап“ (Coinmarketcap)

общата пазарна капитализация на криптовалутите е нараснала до над 4,18 трилиона долара

спрямо около 2,5 трилиона долара през ноември 2024 г., когато Тръмп спечели президентските избори.

През 2025 г. криптовалутите отбелязаха множество регулаторни победи в САЩ, включително приемането на регулациите за стейбълкойните и решението на американския регулаторен орган за ценни книжа да преразгледа регулациите, за да се приспособи към класа активи. Последният тласък към по-широкото приемане на криптовалутите в САЩ бе даден чрез изпълнителната заповед от миналия четвъртък, която улеснява достъпа до този клас активи в пенсионните сметки 401(k). Очаква се това да донесе ползи за големи управляващи активи компании като „БлекРок“ (BlackRock) и „Фиделити“ (Fidelity), които предлагат борсово търгувани фондове (ETF) за криптовалути.

Експерти обаче предупреждават, че

включването на криптовалути в пенсионните спестявания носи рискове,

тъй като този клас активи е значително по-волатилен от акциите и облигациите, на които традиционно разчитат мениджърите на активи за подобни планове.

