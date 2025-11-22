Биткойнът се срина, криптопазарът е в свободно падане

Биткойнът е на път да отчете най-лошото си месечно представяне от бурните сътресения през 2022 г. Най-голямата криптовалута и целият сектор отново потъват след рекордните върхове от октомври. Анализаторите отчитат сериозно охлаждане на рисковия апетит на инвеститорите.

Рязък спад след рекордите

Биткойнът поевтинява със 7,6% до 80 553 долара, а етерът губи 8,9% и слиза под 2700 долара. Пазарната стойност на всички криптоактиви падна под 3 трилиона долара за първи път от април. От началото на ноември биткойн е изгубил около една четвърт от стойността си – най-слабият месец след юни 2022 г., когато фалитите, предизвикани от срива на TerraUSD, удариха индустрията и кулминираха с краха на FTX.

Разпродажбите разкриват нестабилно настроение

Въпреки благосклонната позиция на Белия дом и по-високото институционално приемане, биткойнът се срина с над 30% след достигането на исторически връх над 120 000 долара през октомври. Масовите ликвидации на 10 октомври изтриха 19 млрд. долара от ливъридж залози и намалиха с около 1,5 трилиона долара общата пазарна капитализация. Анализаторите свързват понижението и с разпродажби на скъпо оценени акции от сектора на изкуствения интелект и растящ индекс на волатилността VIX.

Корпоративните инвеститори също плащат цената

Акциите на MicroStrategy – символ на корпоративното натрупване на биткойн – отчитат 11% спад за седмицата и почти 4% днес. JP Morgan предупреждава, че компанията може да бъде изключена от индекси на MSCI, което би довело до принудителни разпродажби. Metaplanet е надолу с около 80% от пика през юни. Coinbase регистрира поредна загуба, а крипто миньорите MARA Holdings и CleanSpark губят съответно 2,4% и 3,6%. Новият публичен играч Gemini се е сринал с 62% от листването.

Пазарът търси дъното

CryptoQuant определя условията като „най-неблагоприятните“ от началото на възходящия цикъл през януари 2023 г., а според Citi нивото от 80 000 долара е критично за биткойн, защото се доближава до средната цена на покупка в ETF-ите. Биткойн вече е с 12% надолу от началото на 2025 г., а етерът – с близо 19%. По думите на анализатора Тони Сикамор пазарът изглежда „разстроен и счупен“ след рекордните ликвидации.

