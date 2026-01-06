Кварталът на панелките възкръсна! Новият хит за богаташите

Квартал „Разсадника“ тихо, но уверено се превърна в една от най-горещите точки на имотната карта на София. Районът, дълго време възприеман като „стар, но удобен“, днес е сред най-търсените за покупка на жилище. Данните от водещите имотни портали показват ясно: цените растат, сделките се увеличават, а новото строителство променя силуета на квартала. Средната цена на имотите достига 236 108 евро, а квадратният метър се търгува около 2450 евро според Imot.bg. Подобни стойности отчита и Imoti.com, където средната цена на кв.м е 4754 лв. (около 2430 евро). Това поставя Разсадника в групата на най-динамично развиващите се райони в столицата.

Новото строителство променя квартала

Разсадника вече не е само панелният квартал от 70-те години. През последните години районът привлича инвеститори, които изграждат модерни жилищни сгради с подземни гаражи, енергийна ефективност и съвременни фасади. Част от новите проекти вече са с акт 16, други са в напреднал етап на строителство. Най-търсени са двустайните и тристайните апартаменти, които изчезват от пазара буквално за дни. Купувачите са предимно млади семейства, които търсят близост до центъра, но на по-достъпни цени, както и инвеститори, които разчитат на стабилни доходи от наеми.

Търсенето изпреварва предлагането

Водещите портали показват над 80 активни обяви в Imot.bg и 78 в Imoti.com, но реалното предлагане е по-малко, защото голяма част от имотите се продават още преди да бъдат публикувани. Двустайните жилища около метростанциите „Вардар“ и „Константин Величков“ са най-бързо реализирани. Инвеститорите предпочитат имоти между 60 и 80 кв.м, които се отдават лесно под наем заради отличната транспортна свързаност.

Инфраструктура, зеленина и качество на живот

Разсадника е един от малкото централни квартали, които успяват да съчетаят гъстото градско ядро с усещане за простор. Инфраструктурата е добре развита – широки булеварди, две метростанции, множество автобусни и трамвайни линии, училища, детски градини и търговски обекти. Районът разполага с достатъчно зелени площи, включително парк „Света Троица“ и множество междублокови пространства, които създават усещане за въздух и светлина. Макар кварталът да не е сред най-зелените в София, той е един от по-озеленените в централната част на града. По отношение на чистотата на въздуха Разсадника не попада в групата на най-чистите райони, но и не е сред най-замърсените. Близостта до големи булеварди влияе на качеството на въздуха, но зелените площи и добрата вентилация на района смекчават част от ефекта.

Кой купува в Разсадника

Профилът на купувачите е ясен: млади семейства, които искат да останат близо до центъра, но не могат да си позволят цените в Лозенец, Яворов или Изток; хора, които се местят от по-скъпи райони като Зона Б-5 и Хиподрума; и инвеститори, които търсят имоти с висока доходност. Близостта до метрото и централните булеварди прави квартала предпочитан за наематели, което допълнително стимулира интереса.

Разсадника – новата „достъпна централна зона“

Днес Разсадника е в точката, в която Лозенец беше преди 15 години – квартал, който тихо се трансформира, привлича нови жители и инвеститори и постепенно се превръща в един от най-перспективните райони на София. Бумът на сделките е факт, а цените показват, че интересът няма да спадне скоро. Старият квартал се превръща в новия хит на имотния пазар – и това е само началото.

