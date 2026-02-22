Сърчаджиева: Страхувам се дали ще успея да...

Алекс Сърчаджиева гостува в "Тази неделя" по повод спектакъла „С жените за риба“, в който си партнира с Роберт Янакиев, Александър Сано и София Маринкова.

„Това е една страхотна пиеса. Много смешна. Написана от нашия колега, който е завършил кукли. Младо момче. Голям кеф, бе. Голям кеф, наистина. Трябва да гледате. Много е смешно представлението“, сподели тя.

Историята разказва за две семейства, в които съпрузите решават да заведат жените си за риба – решение, което се оказва фатална грешка.

Но зад хумора стои сериозна тема – за победата на всяка цена.

„Има хора, които са готови да минат през всеки и през всичко. В името на това да победят или да постигнат някаква цел. А не трябва да е така. На всяка цена човек може да се бори за мен само за човешки живот. Всичко друго е незначително“, заяви категорично актрисата.

На въпроса дали намира време за модерния неделен брънч, тя отговаря с типичната си откровеност:

„Аз не ходя никъде. Аз ходя в театъра. От театъра се качвам на колата и отивам на представления в провинцията, когато имам турне. Или отивам на снимки. От вкъщи на работа, от работа вкъщи. Точно това е моя живот.“

Денят ѝ започва с дъщеря ѝ София, която кара на училище, продължава с репетиции, представления, снимки, а вечер – учене на текстове.

Макар да изглежда уверена, актрисата признава, че изпитва страх преди всяка поява на сцена.

„Не се притеснявам от това, което ще разкажа, а се страхувам дали тази вечер ще успея да достигна до сърцата и душите на хората в публиката. Дали поне един човек ще успея да докосна, да развълнувам.“

В студиото на „Тази събота и неделя“ тя разказа и за трогателен случай след неин моноспектакъл – мъж, който след представлението ѝ се обадил на бившата си съпруга с молба да се съберат отново.

„Каза: „Аз ще ѝ се обадя и ще намеря начин да се съберем.“ И три месеца по-късно ми написа, че се събрали, че живеят заедно.“

Днес семейството ѝ изпраща снимки, на които тя се радва.

Александра е част и от новия сезон на „Животът по действителен случай“ по bTV. За предаването казва:

„Виждам огромен смисъл в това. Неведнъж съм казвала, че то прави много голямо добро за много-много хора и им дава нов път в живота.“

Според нея след всяко зло идва добро – и именно това е посланието, което иска да оставя у зрителите.

