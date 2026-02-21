Брад Пит не може да се откъсне от Инес - доведе я в Гърция

Докато камерите се подреждат на гръцкия остров Хидра, а снимачният екип готви следващата сцена, Брад Пит крачи уверено наоколо, защото не е сам. Редом до него е жената, с която вече повече от две години дели не само светлината на прожекторите, но и ежедневието си – Инес Де Рамон, пише "People".

Двамата бяха заснети на острова миналия ден, с тъмни очила и багаж в ръка, в небрежен стил, далеч от червения килим, но под погледите на обективите. Поводът за престоя им е новият проект на актьора – филмът „The Riders“, адаптация по романа на Тим Уинтън, режисиран от Едуард Бъргър, познат с „Conclave“.

Според източници Пит е прекарал началото на февруари в Дъблин, където също се снимат сцени. Историята в „The Riders“ проследява драмата на семейство, което купува стара ферма в Ирландия, но животът им се разпада след мистериозното изчезване на съпругата. В ролята на екранната партньорка на Пит ще видим носителката на „Еми“ Джулиан Никълсън.

Любовната история извън снимачната площадка започва през ноември 2022 г., когато Пит и де Рамон са забелязани заедно на концерт на Боно в Лос Анджелис. Месеци по-късно става ясно, че връзката им е сериозна. През септември 2024 г. двамата дебютираха официално като двойка на червения килим на Venice International Film Festival, а през 2025 г. източници разкриват, че вече живеят заедно.

В края на миналата година близки до актьора споделят, че дизайнерката е „перфектна“ за него и че двамата са „страхотен тандем“ – рождените им дни дори са един след друг през декември.

Паралелно с новия проект, Пит продължава и с другите си филмови ангажименти. Последната му поява на голям екран беше в състезателната драма „F1“, номинирана за четири награди „Оскар“ на церемонията през март 2026 г. Предстои и завръщане към образа на Клиф Бут от „Once Upon a Time... in Hollywood“ в спиноф, режисиран от Дейвид Финчър, който ще се появи в Netflix в края на 2026 г.

