Сашо Кадиев ожени колегата Будинов

Актьорът Евгени Будинов и любимата му Поля са си казали заветното "да" в общината в Банкя, а техни кумове са били Сашо Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева. Това е втори брак за Будинов, който вече твори и режисьорското поприще, а от първия има син и дъщеря. Първата му съпруга Мариела, наричаха "българската Пенелопе Крус".
Кадиев в типичния си стил направи драматично мълчание и замисляне, когато служителката по бракосъчетанията го попита дали младоженецът и булката сключват брака по тяхна воля и собствено желание, предават очевидци. При размяната на пръстените единият бил изпуснат на килима, но това било обявено като знак за щастие и дълго съвместно съществуване. Будинов обяви годежа си миналата година.
Според светски хроникьори Будинов е в добри отношения с бившата си. А сегашната се е сприятелила с двете му деца и не се очакват семейни драми. В Поля Будинов бил намерил светлината на живота си, твърдят запознати.
Младоженецът написа във Фейсбук:
Новина: ОЖЕНИХМЕ СЕ.
Скандал: ПО ЛЮБОВ.
Без PR, без сценарий, без дубли.
За приятелите - благодарност.
За враговете - поздрави.
Будинови OFFICIAL
