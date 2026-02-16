Повечето хора се влюбват 2 пъти в живота си

Повечето хора се влюбват средно два пъти през живота си, показва изследване на учени от американския Институт „Кинси“, цитирано от Мейл онлайн.

В анкетата са участвали 10 036 несемейни възрастни на възраст между 18 и 99 години, които са отговорили на въпроса: „Колко пъти през живота си сте били страстно влюбени?“.

Резултатите показват, че 30,3% са изпитвали страстна любов два пъти, 27,8% – веднъж, 16,8% – три пъти, а 10,9% – четири или повече пъти. 14,2% от анкетираните споделят, че никога не са били влюбени.

Според ръководителя на изследването д-р Аманда Геселман това е едно от първите проучвания, които изследват колко често хората се влюбват през живота си. Данните показват, че страстната любов е преживяване, което повечето хора изпитват поне веднъж.

Установена е и връзка с възрастта – по-възрастните участници съобщават за повече любовни преживявания. Резултатите поставят под съмнение популярната идея за „сродната душа“, като показват, че много хора преживяват повече от една голяма любов, се казва в публикацията.

Проучването е представен след друго, направено от изследователи в Университета в Цюрих, според което по-високото образование, съвместното живеене с родители и мъжкият пол са сред факторите, свързани с по-голяма вероятност човек да остане несемеен, отбелязва Мейл онлайн.

