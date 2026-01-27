Отиде си най-голямата рок легенда на Пловдив, любовта на Лили

Култура

27 яну 26 | 9:40
1359
Боряна Колчагова

Най-големият китарист на републиката, Личо Стоунса си отиде на 76 години, съобщават пловдивските медии. Рок титанът Илия Караянев е роден на 27 юли 1949 г. в Пловдив.

Свири на китара от 14-годишен, като първите му уроци са от Ерик Клептън, Джими Хендрикс и група Shadows. Първата китара издялква заедно с баща си, който е дърводелец.

През 70-те години е най-известният соло китарист у нас, а след това става звезда в оркестъра на Лили Иванова. Имат тригодишен любовен романс.

След това свири в авангардния джаз оркестър "София", а през 1984 г. емигрира в Швеция исвири по кораби в Скандинавието. Претърпява тежка катастрофа през 1996 година, завърща се в родината и сформира нова банза.

Десетилетия наред Личо беше повече от музикант. Той беше звукът на нощен Пловдив, живата връзка между стария рокендрол дух и поколенията, които израснаха с китара в ръка и бунт в сърцето. Сцената за него не беше просто място за изява – тя беше начин на живот.

