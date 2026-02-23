Важна дама научила Петя Дикова на тънкостите в брака

Водещата от bTV Петя Дикова сподели посланията за брака, които научила от важна жена в живота си и сега й помагат в брака с Илиян Любомиров, с когото имат две деца. Тя написа във Фейсбук:

"Първият урок, който научих за брака, беше „Компромис, компромис, компромис“. Без да искам, а и без да съм готова, преподаде ми го едната ми баба – фина и тактична дама, която знаеше кога и какво да каже, и кога да замълчи. Баба Славка – майката на мама и леля – възпитаваше братовчедките ми и мен в уважение към мъжа, но без излишно захаросване на брачната институция. Не помня да ми е говорила за пеперуди в стомаха, червени рози, сърца и мечета, а по-скоро се опитваше от малки да ни подготви за усилията, които изисква всяка връзка. Добре, че баба ни тогава беше всичко, което инстаграм днес не е, иначе от толкова целофан и захар нямаше да успея да схвана основната идея на днешния ден – без прошка няма нито семейство, нито фамилия. Ако не молиш за прошка и не я даваш, общите ви дни са, по-скоро, преброени. И ако преди 10 и 15 години намирах енергия да вербализирам непростимото, макар и хипотетично, то днес далеч по-важна за мен е силата съвсем реалистично, да поискам прошка, за да продължим щастливи заедно".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com