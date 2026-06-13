Петя Дикова каза истината за звездните си родители
Култовата водеща разказва повече за живота си с Аня Пенчева и Сашо Диков
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Култовата водеща разказва повече за живота си с Аня Пенчева и Сашо Диков
Водещата се обясни в любов на съпруга си навръх рождения му ден
Всичко се крие в една ключова дума, казва водещата
В основата на проблема е Азис
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Ето какво още си спомни тя
През 2022 г. емблемата на родния ефир претърпя тежка сърдечна операция
Помоли го да остави едно изследване под елхата
Култовата водеща на bTV насочи вниманието към тема, която рядко попада в центъра на телевизионен разговор
Актрисата с любопитен коментар за дъщеря си
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От какво се оплака водещата
Три ценни урока от баща си
Зрителите на бТВ я познават като журналист с остър нюх към любопитни истории
За кого страда известната водеща
Фурор в "Преди обед"
Водещата има чудесен повод за празнуване
Безумно горда съм, заяви тв водещата
Това е моето участие в интернет, казва легендарният певец
Какво празнува двойката