Петя Дикова направи неочаквано признание

Култовата водеща на bTV Петя Дикова гостува на Златимир Йочев по повод 25-годишнината на телевизията. Дъщерята на театралната легенда Аня Пенчева насочи вниманието към тема, която рядко попада в центъра на телевизионен разговор — комуникацията с глухи и слабочуващи хора. Журналистката неочаквано разкри, че е преминала специален курс и активно се интересува от жестов език.

„Много обичам да общувам с глухи хора. Знам няколко жеста, но не това е най-важното — важното е да можеш да проведеш поне частичен разговор", сподели Дикова.

С ентусиазъм тя демонстрира пред водещия няколко жеста, включително как изразява, че има две деца. „Не е нужно да знаеш, че са момчета. Но аз съм много горда майка", каза тя, докато правеше жестомимичния превод.

Дикова напомни и за трудностите, които глухите общности са преживели по време на пандемията: „Хора отказваха да махнат маските си, а на някои им е жизненоважно да четат по устните."

Тя подчерта и значението на правилната терминология: „Не им казвайте глухонеми — те не са глухонеми, те са глухи или слабо чуващи. И не казвайте инвалиди. Това са хора със специални потребности. Това са дребни промени, които всеки може да направи, за да бъде разговорът уважителен."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com