Радина Кърджилова и Пламен Димов разтопиха мрежата. Целувката (СНИМКИ)

Радина Кърджилова и Пламен Димов разтопиха мрежата с черно-бял кадър, уловил най-интимния миг – целувка.

Снимката се появи след представлението "За любовта", което двамата изиграха в столицата заедно с много свои колеги. Но този път сцената сякаш се пренесе извън прожекторите – в един тих коридор, в прегръдка, която не е изиграна, предаде "Лупа".

От повече от година двамата се носят на крилете на любовта, а феновете им отдавна следят всяка тяхна поява заедно. Този кадър обаче казва повече от всички думи – когато любовта не е роля, а най-чисто преживяване.

Черно-бяло фото, цветни чувства – и една целувка, която вече всички нарекоха „първата в нета“.

"Виждала съм Радина щастлива и преди. Но не и да грее така. Обич за вас! Разкошотия сте…", пише почитателка. "Радина, откакто си с този мъж, ти разцъфтя. Толкова спокойна и щастлива изглеждаш. Разбирам те. Изживяла съм го", подкрепя я друга.

Години наред единственият мъж до Радина беше Деян Донков. Преди няколко години обаче звездната двойка се раздели и всеки пое по свой път. Донков се залюби с 25-годишната рускиня и българска актриса Анна Кошко, а Радина намери спокойствие с актьора Пламен Димов. Въпреки това в едно интервю Кърджилова направи следното признание: "Когато Деян си тръгна, с него си тръгнаха едни 16 години".

